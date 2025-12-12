Дубай обяви създаването на Български бизнес съвет

Търговската камара на Дубай, една от трите камари под шапката на „Дубай Чеймбърс“ (Dubai Chambers), обяви създаването на Български бизнес съвет. Той има за цел да засили икономическото сътрудничество, да насърчи партньорствата между бизнес общностите в Дубай и България и да разшири инвестиционното сътрудничество в различни сектори.

Първото заседание на съвета се проведе в централата на „Дубай Чеймбърс“. На срещата беше поставен акцент върху укрепването на връзките между българските компании и техните партньори в Дубай, обмена на опит и информация, както и организирането на двустранни бизнес събития, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.

Търговията между Дубай и България, която не включва петролни продукти, достигна 777 милиона дирхама през 2024 г., което представлява годишен ръст от 5%. През първите девет месеца на тази година към камарата са се присъединили 54 нови български компании, с което общият брой активни членове достига 243 към края на септември.

Маха Ал Гаргауи, вицепрезидент на отдел „Бизнес застъпничество“ в „Дубай Чеймбърс“, коментира: „Създаването на Българския бизнес съвет е важна стъпка напред в икономическите отношения между Дубай и България. Съветът ще помогне за изграждането на по-силни партньорства между нашите бизнес общности, ще отвори нови възможности за съвместни инвестиции и ще подкрепи устойчивия растеж на двустранната търговия“.

Бизнес съветите под шапката на Търговската камара на Дубай представляват интересите на компании и инвеститори от конкретни пазари, които оперират в Дубай. Те работят в тясно сътрудничество с камарата за засилване на двустранната търговия и инвестиции между Дубай и съответните страни, с цел развитие на стабилни и дългосрочни икономически партньорства.

