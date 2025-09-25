ЕБВР изненадващо повиши прогнозата си за българската икономика

Българската икономика ще нарасне с 3,2 на сто през 2025 година. Това показва оповестеният днес доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за икономическото развитие на регионите. Спрямо прогнозата от май перспективите за икономически растеж на страната ни са повишени с 0,4 процентни пункта за 2025 г., но за 2026 г. са без промяна спрямо пролетните прогнози на ЕБВР, като банката очаква ръст с 2,6 на сто догодина.

Частното потребление остава двигател на икономиката

Въпреки известно забавяне на растежа на заплатите, частното потребление в България остава устойчиво, докато нивото на безработица спада до 3,6 на сто към средата на годината, посочват от БВВР. Инфлацията се повиши до 5,3 на сто през юли 2025 г., отчасти заради възстановяването на ставката на данъка върху добавената стойност (ДДС), начисляван върху хляба и ресторантите, до 20 на сто. След като брутният вътрешен продукт (БВП) се ускори с 2,8 на сто през 2024 г., инвестициите също се възстановиха поради по-високите публични капиталови разходи. От друга страна, българският износ спадна на годишна база, тъй като износът на енергийни продукти и суровини се свива.

Държавните разходи се увеличиха с 20 на сто през първата половина на 2025 г., докато приходите нараснаха с едва 13 на сто, което повишава фискалните рискове, предупреждават експертите. Въпреки това, след одобрението за присъединяване към еврозоната, България се възползва от повишаване на кредитния рейтинг и по-ниски разходи за финансиране.

Очаква се ръстът на БВП да достигне 3,2 на сто през 2025 г., като се забави до 2,6 на сто през 2026 г., в зависимост от публичните инвестиции. Присъединяването към европейския валутен съюз би могло да стимулира търговията и частните инвестиции в страната, включително преките чуждестранни инвестиции, изтъкват от ЕБВР.

Въведените от САЩ мита върху вноса обаче ще се отразят негативно на промишленото производство и износа на България, прогнозира институцията.

За региона на Югоизточна Европа като цяло очакванията на банката са преразгледани надолу, като сега за текущата година се очаква растежът да достигне 1,7 на сто, което е с 0,3 процентни пункта под прогнозата през май, и до 1,9 на сто през 2026 година - с 0,5 процентни пункта по-малко, отколкото през пролетта.