Войната в Украйна:

България прекратява договора за транзит на руски газ

24 септември 2025, 13:42 часа 677 прочитания 0 коментара
България прекратява договора за транзит на руски газ

България ще прекрати договора за транзит на руски газ през 2026 г. Това обяви премиерът Росен Желязков по време на посещението си в САЩ за участие в Годишната сесия на Общото събрание на ООН. "Що се отнася до призива на президента Доналд Тръмп, прозвучал в рамките на сесията, ние като част от Европейския съюз ще се присъединим към решенията на Съюза. В краткосрочен аспект – 2026 г. – договорите за ползване или за транзит на руски природен газ ще бъдат преустановени", заяви премиерът.

Той уточни, че крайната цел е до 2028 г. руският газ да бъде окончателно изключен от българския енергиен пазар. По думите му в момента цялото вътрешно потребление – както на индустрията, така и на домакинствата – се покрива от внос на втечнен газ, доставян през специализирани терминали. България вече е договорила доставки за октомври и ноември от САЩ при изгодни условия.

Припомняме, че по-рано днес (24 септември) от "Продължаваме промяната" обявиха, че внасят законопроект за събиране на 3 милиарда лева чрез такса върху транзита на руски газ вместо да се повишават данъците на населението. Още: Удар по руските банки, петрол и газ, за да преговаря Путин за мир: ЕК обяви 19-и пакет санкции (ВИДЕО)

"3 милиарда лева да бъдат събрани от таксата върху транзита на руския газ. България е единствената точка, през която се транзитира руски газ към Европа. Няма да се вдигат данъците на българските граждани и българските фирми, защото виждате, че бюджетът вече е на червено. Когато сложихме тази такса, имаше заплаха, че няма да ни пуснат в Шенген. Вече сме в Шенген. Това е и европейска политика. Това е и световната политика". Още: Осем държави от ЕС все още внасят руски газ

Меморандум за редките метали

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В рамките на визитата в САЩ Българският енергиен холдинг подписа меморандум за разбирателство с Университета на Северна Дакота за съвместни проучвания в областта на редкоземните метали.

"Днешното подписване е изключително важно за развитието не само на българската минна индустрия, но и за технологичния напредък на България и САЩ", заяви Росен Желязков, цитиран от пресслужбата на Министерския съвет. Още: САЩ: Европа спира напълно да купува руски газ от началото на 2027 година

Премиерът подчерта, че редкоземните метали са стратегически ресурс, който гарантира технологично развитие, конкурентоспособност и национална сигурност. Той допълни, че чрез научния потенциал на Университета в Северна Дакота могат да бъдат разгърнати възможностите, които предлага Маришкият басейн.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Газпром Росен Желязков руски газ транзит на газ
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес