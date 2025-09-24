България прекратява договора за транзит на руски газ

България ще прекрати договора за транзит на руски газ през 2026 г. Това обяви премиерът Росен Желязков по време на посещението си в САЩ за участие в Годишната сесия на Общото събрание на ООН. "Що се отнася до призива на президента Доналд Тръмп, прозвучал в рамките на сесията, ние като част от Европейския съюз ще се присъединим към решенията на Съюза. В краткосрочен аспект – 2026 г. – договорите за ползване или за транзит на руски природен газ ще бъдат преустановени", заяви премиерът.

Той уточни, че крайната цел е до 2028 г. руският газ да бъде окончателно изключен от българския енергиен пазар. По думите му в момента цялото вътрешно потребление – както на индустрията, така и на домакинствата – се покрива от внос на втечнен газ, доставян през специализирани терминали. България вече е договорила доставки за октомври и ноември от САЩ при изгодни условия.

Припомняме, че по-рано днес (24 септември) от "Продължаваме промяната" обявиха, че внасят законопроект за събиране на 3 милиарда лева чрез такса върху транзита на руски газ вместо да се повишават данъците на населението. Още: Удар по руските банки, петрол и газ, за да преговаря Путин за мир: ЕК обяви 19-и пакет санкции (ВИДЕО)

"3 милиарда лева да бъдат събрани от таксата върху транзита на руския газ. България е единствената точка, през която се транзитира руски газ към Европа. Няма да се вдигат данъците на българските граждани и българските фирми, защото виждате, че бюджетът вече е на червено. Когато сложихме тази такса, имаше заплаха, че няма да ни пуснат в Шенген. Вече сме в Шенген. Това е и европейска политика. Това е и световната политика". Още: Осем държави от ЕС все още внасят руски газ

Меморандум за редките метали

В рамките на визитата в САЩ Българският енергиен холдинг подписа меморандум за разбирателство с Университета на Северна Дакота за съвместни проучвания в областта на редкоземните метали.

"Днешното подписване е изключително важно за развитието не само на българската минна индустрия, но и за технологичния напредък на България и САЩ", заяви Росен Желязков, цитиран от пресслужбата на Министерския съвет. Още: САЩ: Европа спира напълно да купува руски газ от началото на 2027 година

Премиерът подчерта, че редкоземните метали са стратегически ресурс, който гарантира технологично развитие, конкурентоспособност и национална сигурност. Той допълни, че чрез научния потенциал на Университета в Северна Дакота могат да бъдат разгърнати възможностите, които предлага Маришкият басейн.