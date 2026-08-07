България за втори пореден месец е първа в ЕС по ръст на услуги

България е страната с най-голям ръст в производството на услуги в Европейския съюз и през месец май, след като през април зае първото място в класацията. Това сочат най-новите данни на Евростат, публикувани на сайта на агенцията.

Българският сектор на услугите, с изключение на финансовите и публичните услуги, е увеличил обема на производството си с годишен темп от 8,1 на сто през май, което представлява забавяне спрямо предходния месец, когато наддаде с 9,3 на сто – максимум от ноември 2022 година.

През април България стана страната от ЕС, отбелязала най-голям годишен растеж в сектора на услугите, заставайки на челната позиция за първи път, откакто има налични данни в базата данни на Евростат - от януари 2022 г.

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Май е бил осмият пореден месец, в който българските доставчици на услуги са увеличили производството си на годишна база.

При сравнение с предходния месец обаче – на месечна основа – през май секторът на услуги в България е запазил обема си на производството, достигнат през април, като е записал нулев растеж. През април месечният ръст на родният сектор на услугите беше 2 на сто – най-големият сред страните от ЕС.

По-рано днес Националният статистически институт (НСИ) съобщи, че общият индекс на производството в областта на бизнес услугите в България през май е останал без изменение спрямо предходния месец, докато на годишна база е регистрирано увеличение с 8,1 на сто.

В същото време в еврозоната и ЕС производството на услуги е било нагоре с 0,8 на сто през май спрямо април. Това бележи ускоряване в сравнение с регистрираните ръстове на показателя за април - с 0,7 на сто в еврозоната и 0,3 на сто в Евросъюза.

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Отнесено към същия месец на миналата година, през петия месец на 2026 г. обемът на производството в сектора на услугите се е повишил с 2,4 на сто както в еврозоната, така и в ЕС.

Основен принос за годишния ръст в сектора на услугите в еврозоната и ЕС през май има секторът на информационните и комуникационните технологии, чиeто производство на услуги е нараснало с 4,6 на сто в еврозоната и с 4,7 на сто в ЕС.