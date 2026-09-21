За разлика от Тръмп, който вини Украйна, Ванс обвини Иран за скъпите горива (ВИДЕО)

"Напълно осъзнаваме факта, че тъй като иранците тероризират международното корабоплаване, цените на горивата са повишени. Правим всичко възможно, за да се опитаме да ограничим тези цени, но междувременно да дадем известно облекчение на американския народ. Едно от нещата, за които Тръмп говори, е насърчаването на някои от щатите да дадат на американците данъчни облекчения за горивата". Това заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс при въпрос колко още американците трябва да търпят цена на дизела над 6 долара за галон средно - пълен рекорд в историята на САЩ.

JD Vance on high gas prices:



We’re very cognizant of the fact that, because the Iranians are terrorizing international shipping, energy prices are elevated.



We’re doing everything that we can to try to tamp down on those prices, but give the American people some relief in the… pic.twitter.com/5tqPPunMnW — Clash Report (@clashreport) September 21, 2026

Отговорът на Ванс е знаменит, защото американският президент Доналд Тръмп напоследък повтаря как войната в Украйна е виновна за високите цени на дизела и по-точно - украинските далекобойни удари срещу руските рафинерии. Всъщност днес, 21 септември, Тръмп заяви, че Русия вече не контролира "дизеловата си петролна индустрия" - направи го по любимия си начин, с публикация в собствената си социална мрежа Truth Social, с уточнение: "Тази абсурдна и никога не свършваща война с Украйна трябва да бъде прекратена" - ОЩЕ: Тръмп обвини Зеленски за скъпия дизел в САЩ, щял да вземе петрола на Иран както на Венецуела (ВИДЕО)

Trump says Russia has “lost control of its Diesel Oil Industry” amid Ukrainian strikes, claiming many refineries have been blown up and are temporarily out of commission. He again called for an end to the war and claimed around 25,000 people, mostly soldiers, are killed each… pic.twitter.com/TiakQebsiA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 21, 2026

А Ванс продължи със звучащите все по-кухо уверения предвид настоящите цени на горивата не само в САЩ: "Продължаваме да виждаме значително количество петрол и газ, преминаващо през Ормузкия проток, въпреки че иранците тероризират корабите всеки ден". Колко точно е това количество той не каза, камо ли да направи съпоставка с времето преди Тръмп да отприщи войната с Иран - Още: Нови данни за поскъпване на дизела и бензина: "Тръмп взе решение, че цените не го устройват"

JD Vance on Iran:



We continue to see a substantial amount of oil and gas flowing through the Strait of Hormuz despite the Iranians terrorizing ships every single day. pic.twitter.com/oD7DYVP9mG — Clash Report (@clashreport) September 21, 2026