Войната в Иран::

За разлика от Тръмп, който вини Украйна, Ванс обвини Иран за скъпите горива (ВИДЕО)

21 септември 2026, 18:57 часа 802 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
За разлика от Тръмп, който вини Украйна, Ванс обвини Иран за скъпите горива (ВИДЕО)

"Напълно осъзнаваме факта, че тъй като иранците тероризират международното корабоплаване, цените на горивата са повишени. Правим всичко възможно, за да се опитаме да ограничим тези цени, но междувременно да дадем известно облекчение на американския народ. Едно от нещата, за които Тръмп говори, е насърчаването на някои от щатите да дадат на американците данъчни облекчения за горивата". Това заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс при въпрос колко още американците трябва да търпят цена на дизела над 6 долара за галон средно - пълен рекорд в историята на САЩ.

Отговорът на Ванс е знаменит, защото американският президент Доналд Тръмп напоследък повтаря как войната в Украйна е виновна за високите цени на дизела и по-точно - украинските далекобойни удари срещу руските рафинерии. Всъщност днес, 21 септември, Тръмп заяви, че Русия вече не контролира "дизеловата си петролна индустрия" - направи го по любимия си начин, с публикация в собствената си социална мрежа Truth Social, с уточнение: "Тази абсурдна и никога не свършваща война с Украйна трябва да бъде прекратена" - ОЩЕ: Тръмп обвини Зеленски за скъпия дизел в САЩ, щял да вземе петрола на Иран както на Венецуела (ВИДЕО)

А Ванс продължи със звучащите все по-кухо уверения предвид настоящите цени на горивата не само в САЩ: "Продължаваме да виждаме значително количество петрол и газ, преминаващо през Ормузкия проток, въпреки че иранците тероризират корабите всеки ден". Колко точно е това количество той не каза, камо ли да направи съпоставка с времето преди Тръмп да отприщи войната с Иран - Още: Нови данни за поскъпване на дизела и бензина: "Тръмп взе решение, че цените не го устройват"

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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