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Русия загуби контрол над нефтопреработвателната си промишленост: Тръмп говори, украински данни го показват

21 септември 2026, 17:35 часа 1057 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Русия загуби контрол над нефтопреработвателната си промишленост: Тръмп говори, украински данни го показват

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че - "за съжаление" - Русия е загубила контрол над нефтопреработвателната си промишленост заради войната в Украйна. "Голяма част от рафинериите ѝ са били взривени и, поне временно, изведени от строя. Тази абсурдна и безкрайна война с Украйна трябва да приключи. Целият свят страда, тъй като всеки месец загиват 25 000 души, предимно военнослужещи. Какъв позор!“, написа републиканецът на 21 септември в профила си в социалната мрежа TruthSocial.

На 13 септември държавният глава на САЩ заяви, че Украйна трябва да „спре да унищожава руското дизелово гориво“.

Няколко дни по-късно Тръмп подписа законопроекта на покойния сенатор Линдзи Греъм за „адски санкции" срещу Русия и Иран. На 18 септември пък The New York Times съобщи, че въпреки това той може да предложи на Русия бизнес сделки още преди диктаторът Владимир Путин да приключи войната с Украйна: "Путин, всяка година казваш, че малко ти остава до Донбас": Рязка промяна в САЩ по линия сделки - край на войната.

Украинският генщаб: Близо половината от проектния капацитет на руските рафинерии е извън строя

Според Генералния щаб на украинските въоръжени сили над 45% от проектния капацитет на руските нефтопреработвателни заводи е бил изведен от строя. Генщабът докладва за удари по руска територия в периода от 14 до 20 септември, като сред атакуваните цели посочи нефтопреработвателния завод в Сизран, Самарска област (15 септември), рафинерията „Славнефт-ЯНОС“ в Ярославъл (17 септември) и нефтопреработвателния завод „Газпромнефт-Москва“ в руската столица (20 септември).

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„Към 21 септември 2026 г., след унищожаването на нефтопреработвателния завод в Москва, над 45% от проектния капацитет на Русия за нефтопреработка е изведен от строя“, се посочва в изявлението. „Една от последиците е недостигът на висококачествено гориво в Руската федерация. По-конкретно, отбелязва се рязък спад в производството на бензин и дизелово гориво по стандарт „Евро-5“", гласи информацията на украинския генщаб.

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Доналд Тръмп Русия война Украйна руска рафинерия руски рафинерии
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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