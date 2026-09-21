Неразкривана пътна карта на Русия: Финансови канали към Иран и нещо повече от оръжия

В неразкривана досега пътна карта руското правителство очертава широкомащабни усилия за задълбочаване на връзките с Иран чрез алтернативни финансови канали, сътрудничество в ядрената област, енергийни проекти, производство на компоненти за самолети и транспортни маршрути, простиращи се към Персийския залив. Документът от 44 страници, озаглавен „План за сътрудничество между Руската федерация и Ислямска република Иран за периода 2024–2026 г.“, е бил получен и разгледан от Fox News Digital. Означен като „За служебно ползване“, той е одобрен от руската страна на 2 септември 2024 г.

В него се разпределят отговорностите между министерства, регулаторни органи, централни банки и държавни компании, като крайните срокове се простират до края на 2026 г.

Документът е изготвен повече от година преди настоящата война между Иран и САЩ и не посочва кои проекти остават активни. Няколко инициативи, описани в плана, обаче впоследствие бяха обявени публично. „Още по-показателна е архитектурата на отношенията, които Москва се опитва да изгради“, заяви пред Fox News Кети Коркия, анализатор в програмата за Русия на Фондацията за защита на демокрациите.

Още: Руските атаки срещу Европа стават все по-нагли

Алтернативни финансови канали

Финансите представляват един от централните стълбове на пътната карта. Русия и Иран си поставиха за цел да увеличат дела на двустранната търговия, уреждана в национални валути, от 68% през 2024 г. до 71% до 2026 г., като същевременно разширят сметките, деноминирани в собствените им валути.

В документа се призовава също така Банката на Русия и Централната банка на Иран да разработят цифрови валути на централните банки за трансгранични разплащания и да използват „независими системи за предаване на финансови съобщения“. В него не се споменава изрично международната платежна система SWIFT, нито се описват тези мерки като заобикаляне на санкциите.

До февруари 2025 г. обаче руският вицепремиер Алексей Оверчук заяви, че двете страни са прехвърлили „практически изцяло“ двустранните разплащания в национални валути, като използват собствените си системи за финансови съобщения. Посланикът на Иран в Русия също заяви, че Москва и Техеран вече нямат нужда от SWIFT за двустранните банкови отношения и свързват иранската платежна мрежа „Шетаб“ с руската система „Мир“.

Още: Ескалация на войната САЩ-Иран? Техеран видя нов съюз около Тръмп, заплаши бизнеси, кораби и военни бази (ВИДЕО)

Пътната карта призовава освен това за координация чрез БРИКС и други институции срещу „едностранни ограничителни мерки“, т.е. санкции.

Снимка: иранският президент Масуд Пезешкиан и руският диктатор Владимир Путин, Kremlin.ru

Сътрудничество в областта на ядрената енергетика

На руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ беше възложена продължителна отговорност в атомната електроцентрала „Бушер“ в Иран, включително поддръжка с гориво и техническо обслужване за блок 1 и строителни работи, свързани с блокове 2 и 3. Последните проекти са отпреди изготвянето на пътната карта, но бяха включени в по-широката рамка за сътрудничество.

На 2 септември 2026 г. „Росатом“ съобщи, че руски специалисти са започнали да се връщат в Бушер в навечерието на планираната поддръжка и частичната подмяна на горивото в блок 1. Ядреното гориво вече е било доставено, се посочва в съобщението.

Още: Китай се намеси решаващо във войната в Близкия изток с натиск върху Иран

В пътната карта са посочени също така нефтените и газовите находища „Шадеган“, „Киш“ и „Северен Парс“ като обекти за потенциално руско участие. На руското министерство на енергетиката и на неуточнени „заинтересовани руски компании“ бяха възложени отговорности, докато финансирането на няколко проекта е обозначено като „Поверително“.

През февруари 2026 г. агенция „Интерфакс“ съобщи, че руската държавна компания „ЗН-Восток“ разработва нефтеното находище „Шадеган“.

Самолетни части, произведени в Иран

Разделът, посветен на авиацията, излиза извън рамките на традиционната търговия. На руските власти беше възложено да определят кои самолетни части и възли могат да бъдат ремонтирани или произведени в Иран, да идентифицират подходящи ирански компании и да сертифицират избраните съоръжения чрез авиационния регулатор „Росавиация“.

Още: Тръмп ще подпише "адските санкции" срещу Русия: Мита от 100 до 500% и още няколко удара по Путин

Пътната карта определи краен срок 31 март 2026 г. за сключване на споразумение за локализация и цел 31 декември 2026 г. за производство на прототипи.

Публично достъпни данни показват, че сътрудничеството в авиацията е напреднало в свързани области. През февруари 2025 г. „Росавиация“ съобщи, че три ирански компании са получили одобрение да извършват дейности по техническо обслужване и поддържане на летателната годност на самолети, използвани от Русия.

Fox News заяви, че не е проверила независимо дали производството на руски самолетни компоненти в Иран е започнало.

Снимка: иранският президент Масуд Пезешкиан и руският диктатор Владимир Путин, Kremlin.ru

Маршрути към Персийския залив

Пътната карта също така има за цел да укрепи транспортните връзки между Русия и Иран. Едно от предложенията предвижда изграждането на железопътна линия с руско колейно разстояние от 1520 милиметра от границата на Иран с Азербайджан към пристанищата в Персийския залив.

Още: Какво стана с "малката" война на Тръмп срещу Иран?

Москва отделно се стремеше към напредък по железопътната линия Ращт–Астара с дължина около 162 километра, която представлява липсващото звено в Международния транспортен коридор „Север–Юг“. Русия и Иран започнаха инженерно-геодезически проучвания за проекта през май 2025 г., макар че според Коркия пълномащабното строителство все още не беше започнало към края на лятото на 2026 г.

Пътната карта предвижда също така ирански инвестиции в пристанищната и логистичната инфраструктура в Астрахан, включително складове, съоръжения за зърно и растителни масла.

Като цяло документът показва, че Москва се стреми да институционализира връзките си с Техеран в областите на финансите, ядрената енергетика, авиацията, въглеводородите и транспорта. Широко известен факт е, че Русия и Иран се подкрепят и оръжейно още от началото на войната на диктатора Владимир Путин в Украйна.

Още: Путин с удар по Тръмп: Как Русия е помогнала на Иран да унищожи "очите в небето" на американците (ВИДЕО)