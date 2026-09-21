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Тръмп обяви: Ще сменим Канада с Беларус за доставката на торове

21 септември 2026, 19:13 часа 896 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп обяви: Ще сменим Канада с Беларус за доставката на торове

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати "работят" по голяма сделка за закупуване на беларуски калиеви торове. Тръмп каза новината както най-често прави - в своята социална мрежа Truth Social. За позабравилите или незнаещите - Truth Social се появи, след като Twitter (сега "Х") блокира профила на Тръмп през първия му мандат заради постоянните лъжи, които бълваше.

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Според написаното от Тръмп, цената на торовете щяла да бъде значително по-ниска от тази, която Съединените щати плащат за торове от Канада. "Много добри новини за нашите фермери и животновъди", пише още Тръмп в Truth Social.

По-рано Съединените щати отмениха санкциите срещу Беларус в замяна на освобождаването на някои политически затворници от беларуския диктатор Александър Лукашенко. А Тръмп постоянно атакува Канада, откакто за втори път влезе в Белия дом и с натиск от всякакъв вид се стреми да постави северните съседи на САЩ в някакъв вид подчинено положение.

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Беларус САЩ торове изкуствени торове
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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