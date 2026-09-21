Тръмп обяви: Ще сменим Канада с Беларус за доставката на торове

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати "работят" по голяма сделка за закупуване на беларуски калиеви торове. Тръмп каза новината както най-често прави - в своята социална мрежа Truth Social. За позабравилите или незнаещите - Truth Social се появи, след като Twitter (сега "Х") блокира профила на Тръмп през първия му мандат заради постоянните лъжи, които бълваше.

Още: ЕС отменя митата за внос на азотни торове

Според написаното от Тръмп, цената на торовете щяла да бъде значително по-ниска от тази, която Съединените щати плащат за торове от Канада. "Много добри новини за нашите фермери и животновъди", пише още Тръмп в Truth Social.

It's a great deal. Actually the greatest deal of all times. I did it. Belarus, strong country, actually just like the US and like me, lead by a strong leader, quite frankly very strong. Their potash is the best, better than Canada. We don't need Canada, we have Belarus. pic.twitter.com/qr9rudUagg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 21, 2026

По-рано Съединените щати отмениха санкциите срещу Беларус в замяна на освобождаването на някои политически затворници от беларуския диктатор Александър Лукашенко. А Тръмп постоянно атакува Канада, откакто за втори път влезе в Белия дом и с натиск от всякакъв вид се стреми да постави северните съседи на САЩ в някакъв вид подчинено положение.

Още: Беларус освободи 25 политически затворници