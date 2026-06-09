Български инженери надвиха италианци и ще ремонтират известна гръцка ВЕЦ (СНИМКИ)

Български инженери ще ремонтират и модернизират над 60-годишна водноелектрическа централа в Теласия, Гърция. Централна енергоремонтна база спечели търг на гръцката енергийна корпорация PPC - еквивалентът на Националната електрическа компания (НЕК) - в конкуренция с една от големите италиански фирми. Проектът включва ремонт на 3 генератора по 47 MW във ВЕЦ „Пластира“ и повишаване на мощността им с до 10 на сто.

Същинските ремонтни дейности започват през септември тази година. Те ще се извършват на етапи до 2027 г. само в „прозорците“ извън поливния сезон, тъй като водата от язовира е жизненоважна за напояването на Тесалийската равнина.

Проектът е инженерно предизвикателство. Трите хидрогенератора във ВЕЦ „Пластира“ са от рядко срещания тип хоризонтални, с две турбинни колела – по едно от всяка страна на вала. Освен това, за разлика от масовата практика, където персоналът на централата извършва предварителния демонтаж, сега българските специалисти ще поемат и пълния демонтаж и изваждане на роторите.

Снимка: Veritas

Още: Гърция получи милиони евро заем за проекти за възобновяема енергия в България и Румъния

Кой поема отговорната задача?

На място в Гърция ще работи основният екип на "ЦЕРБ ВЕМ" ЕООД - най-старото предприятие за диагностика, ремонт и поддръжка на големи електрически машини и съоръжения у нас и единственото на Балканския полуостров. Създадено е преди 77 години. От 2008 г. до момента е ремонтирало и модернизирало над 10 хидроцентрали на гръцкия еквивалент на НЕК.

Главният инженер сега заминава за три месеца там. В екипа влизат специалисти по ремонт на хидрогенератори с дълъг стаж в предприятието, включително четирима от Узбекистан и двама глухонеми работници.

„Гърция последователно прилага политика на превантивна поддръжка и планови ремонти в хидроенергетиката. Разбира се, както във всяка енергийна система, аварии не могат да бъдат изключени напълно. След направена оценка на състоянието на мощностите, всяка година в програмите за обновяване се включват между два и четири генератора. През последните две-три години и НЕК все по-активно развива подобен подход, като наред с реакцията при възникнали проблеми поставя акцент и върху планираната профилактика и модернизация на съоръженията“, коментира инж. Красимир Колев, управител на "ЦЕРБ ВЕМ".

Снимка: Veritas

Още: Спешна смяна на министри: Гръцкото правителство може да падне

Разлика между двете страни има и в подхода към промяната на цените на материалите: в Гърция индексацията е заложена в тръжните договори, в България - само в закона. „У нас от спечелването на един търг до реалния старт на проекта минават 10-12 месеца. Само за последната година цената на медта, един от основните елементи в ремонтите, нарасна с над 50%“, допълва инж. Колев.

Историята на ВЕЦ "Пластира"

ВЕЦ „Пластира“ генерира между 220 и 300 GWh електроенергия годишно. Едноименното изкуствено езеро е в зона „Натура 2000“ и е популярна туристическа дестинация. Идеята за язовира се ражда през 20-те години на миналия век след опустошително наводнение, а проектът е реализиран 40 години по-късно от тогавашния премиер, генерал Николаос Пластирас.

Снимка: Veritas

Директор на ВЕЦ „Пластира“ е Амалия Стафила – единствената жена на такъв пост в Гърция. Тя управлява обекта отдавна. Благодарение на нея в централата е запазена цялата техническа документация, което е рядкост в търговете.

Още: Застрашени ли са туристите: Пожароопасният сезон в Гърция се развихри с 64 пожара само за часове