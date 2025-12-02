Цената на петрола продължава в новата посока

Цената на петрола отново поскъпва по време на азиатската сесия днес, докато участниците на пазара оценяват рисковете, произтичащи от украинските удари с дронове по руска енергийна инфраструктура, нарастващото напрежение между Съединените щати и Венецуела и противоречивите очаквания за запасите от горива в САЩ, предава Ройтерс."Петролът запази ръста си, докато търговците очакват действията на президента Тръмп по отношение на Венецуела и оценяват щетите по терминала на Черно море“, посочват анализатори от Saxo.

Цените

Фючърсите на петрола сорт Брент поскъпнаха с 3 цента, или 0,05 на сто, до 63,20 долара за барел тази сутрин.

Още: Рязка промяна в цената на петрола заради ОПЕК и Венецуела

Американският суров петрол поскъпна със 7 цента, или 0,12 на сто, до 59,39 долара за барел.

Каспийският тръбопроводен консорциум съобщи, че е възобновил доставките на петрол от една от пристанищните точки на своя терминал в Черно море след мащабната украинска атака с дронове на 29 ноември. Руският в. „Коммерсант“ съобщи, като се позова на анонимни източници, че товаренето е подновено през единичната работеща точка SPM 1, докато SPM 2 остава повредена.

"Военните действия допълнително подкрепят нашето мнение, че мирно споразумение е малко вероятно в близко бъдеще“, посочиха анализатори от Ritterbusch and Associates.

Още: Морски дронове съсипаха огромна структура за износ на петрол през Русия, Казахстан задейства алтернатива

Що се отнася до дипломатическите усилия, украинският президент Володимир Зеленски заяви в понеделник, че приоритетите на Киев са запазването на суверенитета и получаването на силни гаранции за сигурност, като подчерта, че териториалните въпроси остават най-трудният елемент от евентуалните преговори. Очаква се ммериканският пратеник Стив Уиткоф да информира Кремъл във вторник за преговорите с Киев.

Ръководителят на енергийния сектор на DBS Сувро Саркар коментира, че „единственият друг възникващ фактор“ за пазара остава „шумът около Венецуела“. По думите му, макар да не се очаква пълномащабен конфликт, развитието на ситуацията би могло да дестабилизира страната и да застраши производството и износа на петрол.

В събота президентът Доналд Тръмп заяви, че въздушното пространство над и около Венецуела трябва да се счита за „изцяло затворено“, без да дава допълнителни подробности.

Смесените прогнози за седмичните данни за запасите от суров петрол и рафинирани продукти в САЩ оказаха допълнително влияние върху търговията. Предварително проучване на Ройтерс сред четирима анализатори показва, че запасите от суров петрол вероятно са намалели, докато запасите от горива са се увеличили през седмицата до 28 ноември.