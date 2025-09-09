Цената на природния газ в Европа падна още

Цените на октомврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 32,700 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 13 часа българско време.

Днешната търговия започна от равнище 33,265 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 33,064 евро за мегаватчас, предаде БТА.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 9 септември, е 59,57 лева за мегаватчас, като поскъпва с над 2 на сто.

Още: Стана ясно каква ще е цената на природния газ през септември

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 58,25 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 58,25 лева за мегаватчас.

Цената на природния газ в Европа е невиждана от 13 месеца