Румъния ни призна: За разлика от България, ние не изпълняваме критериите за еврозоната

За разлика от България, Румъния все още не изпълнява необходимите критерии за влизане в еврозоната. Това признание направи румънският премиер Илие Боложан.

По думите му основната пречка е завишеният дефицит, който трябва да бъде под 3% от БВП.

"Що се отнася до присъединяването на Румъния към еврозоната, България изпълнява условията, свързани с компонента за дефицита. Както знаете, Румъния има много голям бюджетен дефицит през последните години и докато този дефицит не е под 3%, въпросът за присъединяването към еврозоната не е на дневен ред", заяви той по време на пресконференция след разговори с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин, където е на официално посещение.

Настояща цел - 6% дефицит

Целта на Румъния за тази година е дефицит от 6,2-6,3% и би било добре политическите сили в страната да се съгласят на парламентарните избори през 2028 г. присъединяването към еврозоната да бъде приоритет, добави той.

"Смятам, че темата, свързана с присъединяване на Румъния към еврозоната, е тема, която може да бъде основна на парламентарните избори през 2028 г., когато политическите сили биха могли да постигнат споразумение за този приоритет, каквото беше постигнато преди години, когато се присъединихме към ЕС и НАТО", обясни румънският премиер в отговор на въпрос кога Румъния ще стане член на еврозоната, предаде БГНЕС.

Нови данни на Министерството на финансите на Румъния сочат, че страната е завършила 2025 г. с бюджетен дефицит от 7,65% от БВП или около 146 милиарда леи (28,64 милиарда евро). Този дефицит е по-малък от целта за 8,4%, с която правителството се ангажира пред Европейската комисия през есента на миналата година.

За сравнение, през 2024 г. румънският дефицит беше 9,3% от БВП - най-високия в Европейския съюз. Коалиционното правителство на Боложан предприе серия от мерки за икономии с цел овладяването му.

Премиерът изрази подкрепа и за идеята европейските страни да увеличат военните си разходи.

"Предвид настоящите развития, укрепването на европейската сигурност и поемането от европейските страни на по-големи ангажименти в бюджетите за отбрана и интеграционните политики, се превръща в необходимост през следващия период", категоричен е той.

