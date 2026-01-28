Радар за икономика: Най-важните новини на 28 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 28 януари 2026 г.

По-високи пенсии, как и кога: Предложенията за промени в пенсионната система

Actualno.com проучи какво конкретно преставлява предложения мултифондов модел при капиталовия стълб на пенсионната система. Най-общо той предвижда създаването на фондове с различен инвестиционен профил към лицензираните пенсионни дружества. Така, в Универсалните пенсионни фондове (УПФ) задължително ще има 3 вида подфондове -динамичен, балансиран и консервативен.

Още: По-високи пенсии, как и кога: Предложенията за промени в пенсионната система

"Булгаргаз“ поиска сериозно поскъпване на природния газ, КЕВР е против

Разнобой - "Булгаргаз“ ще поиска поскъпване на природния газ за февруари със 7,5 на сто спрямо януари. Първоначално "Булгаргаз“ бе предложил цена на природния газ за февруари от 32,34 евро за мегаватчас (MWh), която е по-висока с 3,82 на сто в сравнение с предходния месец. Председател на КЕВР Пламен Младеновски обаче, посочи, че изцяло не подкрепя подобно поведение на "Булгаргаз“, независимо от това, че цената на TTF се е вдигнала. "Булгаргаз“ поиска сериозно поскъпване на природния газ, КЕВР е против

Цената на златото постави нов, невероятен рекорд

На световните пазари - цената на златото постави нов пореден исторически рекорд, преминавайки вече и прага от 5200 долара за тройунция на борсата за търговия с метали в Ню Йорк Comex. Към 09:30 ч. тази сутрин златото се котираше при цена от 5275,90 долара за тройунция (повишение от 3,8 на сто) или малко под максимума от 5276,20 долара, достигнат по-рано днес.

Цената на златото постави нов, невероятен рекорд

Рязка промяна в курса на еврото, невиждан е от години

Рекорди и при еврото - то покори нова психологическа граница спрямо щатския долар, като европейската валута тази сутрин надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво от 1,2 към американската. Въпреки лекия спад по-късно, еврото достигна най-високия си курс от пет години към долара. Основната причина е, че инвеститорите се оттеглят от американския долар заради непредсказуемия подход на президента на САЩ Доналд Тръмп към търговията, международните отношения и фискалната и паричната политика. Рязка промяна в курса на еврото, невиждан е от години

Цените в България: Как се отразява еврото и държавен отговор на калпавия закон за лъжливи поскъпвания

Отново у нас - нарушенията, свързани с приемането и въвеждането на еврото, са доста малко. И в крайна сметка колко трябва да работиш, ако закръглиш в своя полза цена с 5 стотинки, а минималната глоба е 5000 лева? Това заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов. Според него, "това е едно чудесно време за завладяване на пазарен дял". Той е категоричен - държавата не притеснява бизнеса, напротив: бизнесът се осветява, има увеличение на исканията за ПОС терминали, хората не искат да плащат в брой.

Цените в България: Как се отразява еврото и държавен отговор на калпавия закон за лъжливи поскъпвания