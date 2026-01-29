Ако се наложи отбрана: Франция и държава от Балканите ще си помагат

Франция и нашата южна съседка Гърция възнамеряват да актуализират и разширят споразумението си за военно сътрудничество с клауза за взаимна отбрана, съобщиха гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на официални лица в четвъртък. Стана ясно, че новото споразумение ще включва клауза за взаимна помощ в отбраната и сътрудничество в отбранителната промишленост. Всъщност гръцката страна планира да разшири съвместните си военни маневри с Франция и обсъжда съвместни действия в областта на противовъздушната отбрана, сателитите, безпилотните системи, електронната война и противоракетната отбрана.

„Съгласни сме да приключим преговорите много бързо, в рамките на един или два месеца, и след това да подпишем“ споразумението, каза министърът на отбраната на Гърция.

Сигурността в Източното Средиземноморие

Според военните министри на Гърция и Франция Катрин Вотрен подновеното споразумение ще засили стабилността и сигурността в Източното Средиземноморие.

Вотрен смята, че гръцко-френското сътрудничество в областта на отбраната насърчава регионалната стабилност. „Не искаме напрежение в Източното Средиземноморие и трябва да останем бдителни за тази цел“, каза тя. ОЩЕ: Възходът на "средните сили" или как Макрон иска да съперничи на Тръмп

Новата фрегата на Гърция

Двамата министри разговаряха по време на посещение на новодоставената фрегата Kimon FDI на Гърция.

Междувременно стана ясно, че четирите фрегати клас „Кимон“, които Гърция е поръчала от Франция, ще бъдат модернизирани, за да носят стратегически оръжия.

„Решението за програмата за преки чуждестранни инвестиции не е само за военни поръчки, а за начина, по който Гърция защитава своя суверенитет и суверенни права“, добави той.

„Ще продължим да защитаваме правата на Гърция и Франция. Нашето сътрудничество е сред най-успешните на европейско ниво".

Гръцко-френското военно сътрудничество

Припомняме, че военното сътрудничество между двете държави-членки на НАТО не е от сега.

През 2024 г. те се ангажираха в преговори за засилване на сътрудничеството между своите сухопътни сили, надграждайки силните отбранителни отношения между двете нации.

Това развитие следваше съвместните военни учения, проведени в Ксанти, Северна Гърция, през 2023 г., където френските сили участваха в по-голям брой от преди. Предишното сътрудничество беше съсредоточено върху военноморските и въздушните способности, включително покупката от Гърция на изтребители Rafale и френски фрегати. ОЩЕ: Гърция и Франция ще синхронизират сухопътните си военни операции