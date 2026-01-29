Лайфстайл:

Скандалът с лудия капитан, който раздели цяла нация преди Световното по футбол 2002

29 януари 2026, 19:00 часа 181 прочитания 0 коментара
Скандалът с лудия капитан, който раздели цяла нация преди Световното по футбол 2002

130 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Рой Кийн е една от най-цветущите личности в историята на футбола. Безспорен лидер на терена и в съблекалнята, но в същото време с афинитет към най-различни скандали. Ирландският полузащитник е влизал в конфликти с кого ли не, включително легендарният мениджър на Манчестър Юнайтед Сър Алекс Фъргюсън. Все пак буйният му нрав не му попречи да завоюва 7 пъти титлата във Висшата лига и да вдигне трофея в Шампионската лига с "червените дяволи".

С националния отбор на Република Ирландия най-голямото му постижение е класиране на 1/8-финалите на Световното първенство по футбол през 1994 година. Тази статистика можеше и да е различна, ако 8 години по-късно не се беше разразил големият скандал, останал в историята като „Случката в Сайпан“.

"Детелините" си осигурвяат виза за Мондиал 2002 в в Япония и Южна Корея. Те финишират квалификационната си група на второ място с 24 точки от 10 мача (седем победи и три равенства). Въпреки тази серия без загуба, Ирландия трябва да изиграе бараж с Иран. Общият резултат от двата двубоя е 2:1 за момчетата на Мик МакКарти.

Така стигаме до май месец и подготовката на тима за предстоящия форум. Тя се провежда на остров Саипан в Тихия океан. Кийн недоволства от самото начало заради екипировка, непълноценни тренировки по негово мнение и още подобни причини. Влиза в конфликт с някои съотборници и хора от щаба. Халфът решава да се върне в тима си Манчестър Юнайтед, но треньорът успява да го разубеди.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Сагата не спира дотук. Рой Кийн разкрива в интервю част от претенциите си към организацията. Това кара наставникът Маккарти да го порицае пред отбора и треньорското ръководство. Както очаквате, Кийн не си мълчи. Разразява мълниеносен скандал. Никой от играчите не подкрепя полузащитника публично, дори обратното. В крайна сметка Рой Кийн не играе на Мондиал 2002, а Ирландия излиза от груповата фаза, но отпада на 1/8-финалите от Испания след дузпи.

Последствията от инцидента са повече от интересни. Ирландското общество е разделено, а в местните периодични издания излизат със заглавия като „гражданска война". По-късно независим доклад потвърждава, че в организацията на подготовката действително е имало сериозни проблеми, което частично оправдава критиките на Кийн. Впоследствие легендарният халф се завръща в националния тим, без да постига значими успехи. Така кариерата му в Ирландия ще бъде запомнена със „Случката в Сайпан“.

Автор: Джем Юмеров

ОШЕ от „Дните до Мондиал 2026“: Българската следа при два от най-емблематичните голове на Световното първенство

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Ирландия отбор Рой Кийн Спортни рубрики Actualno.com Дните до Мондиал 2026
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес