Скандалът с лудия капитан, който раздели цяла нация преди Световното по футбол 2002

130 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Рой Кийн е една от най-цветущите личности в историята на футбола. Безспорен лидер на терена и в съблекалнята, но в същото време с афинитет към най-различни скандали. Ирландският полузащитник е влизал в конфликти с кого ли не, включително легендарният мениджър на Манчестър Юнайтед Сър Алекс Фъргюсън. Все пак буйният му нрав не му попречи да завоюва 7 пъти титлата във Висшата лига и да вдигне трофея в Шампионската лига с "червените дяволи".

С националния отбор на Република Ирландия най-голямото му постижение е класиране на 1/8-финалите на Световното първенство по футбол през 1994 година. Тази статистика можеше и да е различна, ако 8 години по-късно не се беше разразил големият скандал, останал в историята като „Случката в Сайпан“.

"Детелините" си осигурвяат виза за Мондиал 2002 в в Япония и Южна Корея. Те финишират квалификационната си група на второ място с 24 точки от 10 мача (седем победи и три равенства). Въпреки тази серия без загуба, Ирландия трябва да изиграе бараж с Иран. Общият резултат от двата двубоя е 2:1 за момчетата на Мик МакКарти.

Така стигаме до май месец и подготовката на тима за предстоящия форум. Тя се провежда на остров Саипан в Тихия океан. Кийн недоволства от самото начало заради екипировка, непълноценни тренировки по негово мнение и още подобни причини. Влиза в конфликт с някои съотборници и хора от щаба. Халфът решава да се върне в тима си Манчестър Юнайтед, но треньорът успява да го разубеди.

Сагата не спира дотук. Рой Кийн разкрива в интервю част от претенциите си към организацията. Това кара наставникът Маккарти да го порицае пред отбора и треньорското ръководство. Както очаквате, Кийн не си мълчи. Разразява мълниеносен скандал. Никой от играчите не подкрепя полузащитника публично, дори обратното. В крайна сметка Рой Кийн не играе на Мондиал 2002, а Ирландия излиза от груповата фаза, но отпада на 1/8-финалите от Испания след дузпи.

Последствията от инцидента са повече от интересни. Ирландското общество е разделено, а в местните периодични издания излизат със заглавия като „гражданска война". По-късно независим доклад потвърждава, че в организацията на подготовката действително е имало сериозни проблеми, което частично оправдава критиките на Кийн. Впоследствие легендарният халф се завръща в националния тим, без да постига значими успехи. Така кариерата му в Ирландия ще бъде запомнена със „Случката в Сайпан“.

Автор: Джем Юмеров

