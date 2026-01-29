Опасна бебешка храна изтеглят от пазар на Балканите

Три продукта за бебешка храна Aptamil изтеглят от пазара в Хърватия, поради наличието на токсин цереулид, съобщи хърватската медия "Индекс". Става въпрос за потенциално опасно съединение, което прави продуктите небезопасни за консумация, съобщи Хърватската агенция по земеделие и храни (HAPIH). Изтеглят се от пазара два вида адаптирано мляко за кърмачета от раждането в опаковки от 800 грама.

Първото е "APTAMIL PROFUTURA PRE", адаптирано мляко за кърмачета от раждането и срок на годност 20 април 2027 г.

Вторият продукт е „APTAMIL PRONUTRA 1“, адаптирано мляко за кърмачета от раждането, чийто срок на годност изтича на 10 ноември 2026 г.

Държавният инспекторат подчертава, че известието се отнася изключително за продукти с посочените данни и срокове на годност.

Производителят на адаптираното мляко за кърмачета е от Германия, а в Хърватия се продават от местна дистрибуторска компания, докато доставчик на продукта е холандска компания.

Причините за изтегляне

Освен това - всички горепосочени продукти не отговарят на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните и на Ръководството за микробиологични критерии за храните и следователно се считат за опасни.