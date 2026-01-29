"С ултиматуми преговори са невъзможни": Надежда Йорданова призна за напрежение между ДБ и ПП

Депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова потвърди, че има напрежение между „Да, България“ и „Продължаваме промяната“ в хода на преговорите за съвместно явяване на предстоящите избори в интервю за предаването „Лице в лице“ по bTV. По думите ѝ Националният съвет на „Да, България“ отдавна има мандат за преговори със съюзниците от ДСБ и „Продължаваме промяната“, но процесът трябва да бъде воден внимателно и на основата на ясни принципи. „Ние трябва така да се явим на тези избори, че да разширяваме подкрепа и да дадем ясно политическо представителство на хората, които свалиха властта с протеста“, заяви Йорданова.

Още: Кое му е новото на Радев: Атанасов обяви ще има ли коалиция с президента след изборите

Тя подчерта, че „Да, България“ настоява кандидатските листи да се изграждат на базата на професионални качества и способност за защита на политическите каузи, а не чрез партийно разпределение. „Това, с което тези дни колегите от „Продължаваме промяната“ излязоха като решение, беше за запазване на партийното парцелиране на листите, при това с доста твърд тон“, каза Йорданова.

Още: ПП-ДБ атакуват участието ни в Съвета на Тръмп в Конституционния съд (ВИДЕО)

Според нея подобен подход подкопава възможността за постигане на съгласие. „Ултимативното подхождане към търсене на общо решение не е демократично и трудно може да бъде прието. С ултиматуми преговори са невъзможни“, подчерта тя. Въпреки това Йорданова беше категорична, че „Да, България“ не напуска масата на преговорите.

За закриването на КПК

Надежда Йорданова коментира и начина, по който беше закрита Комисията за противодействие на корупцията (КПК). „Ние сме против закриването на Антикорупционната комисия по начина, по който това беше направено“, заяви тя.

По думите ѝ ключови функции са били прехвърлени без реформа и без допълнителни гаранции към институции, за които те не са присъщи. „Без никакви реформи и без никакви допълнителни гаранции, функциите по проверка на имуществените декларации и конфликтите на интереси бяха възложени на Сметната палата. Това е изключително изкривяване на функциите на върховната одитна институция“, каза Йорданова.

Още: "Нямаме представа какво се случва": ПП-ДБ говорят за безпрецедентна ситуация в НС (ВИДЕО)

Тя изрази сериозни притеснения и относно връщането на разследванията към Националната следствена служба. „Наблюдаваме едно притеснително замазване на следи. Под предлога, че се закрива една бухалка, на практика се изоставя борбата с корупцията“, заяви депутатът.

За секциите в чужбина

Йорданова защити позицията на ПП–ДБ срещу ограничаването на броя на секциите за гласуване извън страните от Европейския съюз (ЕС) до 20. „Конституцията е пределно ясна – българските граждани, където и да се намират, имат всички права, включително правото на глас“, подчерта тя.

Според нея мотивите зад предложението са изцяло политически. „Това е безпрецедентно ограничение и е в частен интерес – интереса на „ДПС – Ново начало“. Това е наказание към българите в чужбина“, заяви Йорданова.

Още: На комисия: По искане на „Възраждане“ броят на секциите извън ЕС ще бъде ограничен