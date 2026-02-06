Цените на храните се понижават за пети пореден месец

Световните цени на храните се понижиха през януари за пети пореден месец, водени от по-ниските международни котировки за млечни продукти, захар и месни продукти. Това показва докладът на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), публикуван днес. Индексът на световните цени на храните проследява месечните промени в международните цени на набор от търгувани в цял свят хранителни стоки.

Ценовите индекси

Индексът възлиза на средно 123,9 пункта през януари, което е с 0,4 на сто по-малко от предходния месец и с 0,6 на сто под нивото си от година по-рано.

Още: България в Топ 3 на ЕС по високи цени на храните

Ценовият индекс на зърнените култури през януари се е увеличил леко - с 0,2 на сто спрямо декември, въпреки незначителния спад на световните цени на пшеницата и царевицата. Изобилните запаси от пшеница са компенсирали опасенията, свързани с метеорологичните условия, които засягат посевите в Русия и САЩ. Същевременно, добрите нива на световните доставки на царевица са компенсирали неблагоприятните метеорологични условия в Аржентина и Бразилия, както и засиленото търсене на етанол в САЩ. За разлика от това, индексът на цените на всички видове ориз се е повишил с 1,8 на сто спрямо декември, отразявайки по-силното търсене на ароматни сортове ориз.

Индексът на цените на растителните масла се е повишил с 2,1 на сто през януари. Световните цени на палмовото масло са нараснали на фона на сезонното забавяне на производството в Югоизточна Азия и стабилното глобално търсене при вноса. В същото време световните цени на соевото масло са се възстановили поради затягане на предлагането на износ в Южна Америка и очакванията за силно търсене на биогорива в САЩ. Световните цени на слънчогледовото олио също са се повишили, подтикнати от ограничените доставки в Черноморския регион. За разлика от това, международните котировки на рапичното масло са спаднали леко, отразявайки изобилните наличности в Европейския съюз след значителния скорошен внос.

Ценовият индекс на месото се е понижил с 0,4 на сто спрямо декември, обусловен от по-ниските котировки на свинското месо на фона на изобилните глобални доставки и слабото международно търсене. Световните котировки на птичето месо са се повишили, отразявайки главно по-високите цени в Бразилия, подкрепени от силното международно търсене. Същевременно, цените на овчето и говеждото месо са останали като цяло стабилни. Тези на говеждото са били поддържани от увеличените доставки от Бразилия за Китай, което компенсира бързото изчерпване на безмитната квота на САЩ.

Още: Цените на храните се понижават за трети пореден месец

Индексът на цените на млечните продукти се е понижил с 5 на сто спрямо декември, до голяма степен поради по-ниските цени на сиренето и маслото на фона на изобилните наличности. Междувременно световните цени на обезмасленото мляко на прах са се повишили, подкрепени от подновеното търсене на внос от Близкия изток, Северна Африка и части от Азия.

Ценовият индекс на захарта е паднал с 1 на сто през януари, отразявайки очакванията за увеличени доставки през текущия сезон, подкрепени от значително възстановяване на производството в Индия, благоприятни перспективи в Тайланд и като цяло положителни перспективи за производство в Бразилия.