Чупки в кръста - обяснението на Тръмп за политиката му с митата (ВИДЕО)

"Не е въпросът в това. Трябва да си гъвкав" - така американският президент Доналд Тръмп отговори на въпрос защо наложи 90-дневна пауза за т.нар. реципрочни мита, след като в началото на седмицата изрично каза, че няма да го направи. И даде пример – понякога може да си твърдо решен да преминеш и разбиеш някоя стена, но не можеш, затова трябва да минеш или под нея, или да я заобиколиш, или да я прескочиш – Още: Тръмп обяви пауза на митата, но вдигна тарифата за Китай (ВИДЕО).

Тръмп добави, че помислил и за финансовите пазари: "Вижте колко много се промениха. Точното определение е най-големият ден във финансовата история" (с уточнение, че загубите от 3 април насам още не са възстановени): Очаквано: Пазарите реагираха положително на решението за пауза на митата

Reporter: "You said there would be no pause on tariffs, but today there is one. How can people believe your words today?"



Trump: "You have to be flexible," followed by a story that made absolutely no sense. pic.twitter.com/FXLUdLeveR