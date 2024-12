"Доларът и AI": Кристалина Георгиева каза кои въпроси ще останат актуални през 2025 г.

Въпросите, свързани с изкуствения интелект, долара, високия дълг и отговорите на политиката, необходими за насърчаване на устойчив растеж, се очаква да останат актуални през следващата година. Това прогнозира управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в платформата Х (бивш Twitter). Тя обобщи и кои икономически теми са вълнували хората през изминалите 12 месеца в блога на управляваната от нея институция.

Разбира се, сложните глобални икономически предизвикателства и внимателните политически реакции, от които светът се нуждае, за да насърчи устойчив растеж и финансова стабилност, бяха най-популярни в блога на МВФ.

Най-големите проблеми, пред които е изправена глобалната икономика, привлякоха най-широк интерес сред читателите на блога на МВФ по света тази година. Изкуственият интелект привлече най-голям интерес, което направи публикацията от януари 2024 г. на управляващия директор Кристалина Георгиева най-четената сред всички публикации в блогове на МВФ, публикувани някога.

Ролята на щатския долар като водеща резервна валута, дори след като загуби позиции от нетрадиционните валути в световните валутни резерви, също беше основен фокус.

Перспективите за икономически растеж на фона на висок дълг и нарастваща геоикономическа фрагментация също спечелиха част от най-голямото внимание на публиката, заедно с теми, вариращи от достъпност на жилищата и частни кредитни пазари до реформи, които повишават производителността. ОЩЕ: Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект може да се превърне в добра сила (ВИДЕО)

