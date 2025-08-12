Войната в Украйна:

12 август 2025, 16:42 часа 236 прочитания 0 коментара
Неочаквани данни за инфлацията в САЩ

Годишната инфлация в САЩ неочаквано е запазила равнището си през юли, тъй като митата върху вноса, обявени от президента Доналд Тръмп, са оказали само умерено въздействие, предаде Си Ен Би Си.

Индексът на потребителските цени е нараснал с 0,2 на сто на месечна основа и с 2,7 на сто на годишна база през юли, съобщи днес Бюрото по трудова статистика. През юни месечната инфлация достигна 0,3 на сто, а годишната - 2,7 на сто.

Анкета сред експерти на Dow Jones установи очаквания за лек ръст на годишната инфлация - до 2,8 на сто, и спад на месечна база - до 0,2 на сто.

Като се изключат храните и енергията, основният индекс на потребителските цени се е увеличил с 0,3 на сто на месечна основа и с 3,1 на сто спрямо същия месец на миналата година. Прогнозите на анализаторите сочеха за ръст до съответно 0,3 на сто и 3 на сто. Високопоставените служители на Управлението за федерален резерв на САЩ считат, че основната инфлация е по-добър показател за дългосрочни тенденции в икономиката.

Жилищните разходи са се покачили с 0,2 на сто, докато цените на хранителните продукти са останали без промяна, а енергията е поевтиняла с 1,1 на сто, съобщи Бюрото за трудова статистика. Цените на новите автомобили, които са чувствителни към митата, също са останали без промяна, въпреки че употребяваните автомобили и камиони са отбелязали ръст с 0,5 на сто. Транспортните и медицинските услуги са поскъпнали с 0,8 на сто.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
