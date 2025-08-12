Войната в Украйна:

Слаба активност на пазара на производствени и складови площи в София

12 август 2025, 14:08 часа 314 прочитания 0 коментара
След умерения старт на годината за пазара на производствени и складови площи в София второто тримесечие бе белязано от относително слаба строителна активност. През периода стартира изграждането на три относително малки нови проекта с обща площ от 18 000 кв. м. Те са предназначени за собствено ползване съответно от дистрибутор на автомобилни гуми, дистрибутор на медицинско оборудване и производител на хлебни изделия. Това сочат данните на консултантската компания за бизнес имоти "Къшман енд Уейкфийлд | Фортън" (Cushman & Wakefield | Forton), получени днес от БТА.

Общият обем на леките индустриални и логистични площи в строеж спадна до 343 000 кв. м, от които около 39 на сто са предназначени за отдаване под наем. 

Липсата на свободни площи повиши наемите на най-атрактивните проекти, макар търсенето да не бе силно, коментират от компанията. Нивата се повишиха до 5,6 евро/кв. м при 5,4 евро в предходното тримесечие. Доходността на най-атрактивните площи клас А (над 10 000 кв. м) остана непроменена на 7,25 на сто.

"Позитивен сигнал за предстоящите месеци би могло да бъде намаляването на несигурността в промишлеността през май и юни. Това, в съчетание с наскоро подписаното търговско споразумение между ЕС и САЩ, може да отключи отложени производствени поръчки и инвестиционни планове, замразени поради нестабилността в международната търговия", коментира Явор Костов, управляващ партньор на Cushman & Wakefield | Forton.

Скромна е и площта на завършените през тримесечието нови проекти, коментират от компанията. Тя възлиза на 31 000 кв. м — най-ниското ниво за последните 15 месеца. Тази площ е разпределена в общо пет проекта, като само един от тях е за отдаване под наем. Останалите са изградени за собствено ползване от производител на изолационни материали, строителна компания, автомобилна фирма и международен превозвач на товари. 

Завършването на сгради 3 и 4 в Логистичен Парк "Ист Ринг" добави 12 800 кв. м към спекулативния обем в града, който вече възлиза на 790 000 кв. м. До края на годината този обем е вероятно да надхвърли 850 000 кв. м, като се очаква завършването на няколко проекта – включително от водещия играч в този сегмент (CTP), прогнозират Cushman & Wakefield | Forton).

Търсенето за отчетния период остана относително слабо - обемът на наетите площи през второто тримесечие възлезе на 24 000 кв. м – практически без промяна спрямо първите три месеца на годината. 

Свободните площи в края на второто тримесечие възлизаха на 40 000 кв. м (с изключение на спекулативните проекти в процес на изграждане). Това представлява леко повишение спрямо предходното тримесечие, сочат данните на компанията.

Пазарът на индустриални и логистични площи в София започна 2025 г. с умерена строителна активност и изключително ниски нива на незаети площи, отчетоха от "Къшман енд Уейкфийлд | Фортън" през втората половина на май в свой анализ за първото тримесечие на годината. В началото на 2025 г. в столицата бяха завършени седем нови индустриални сгради с обща площ от 48 000 кв. м. Наемите в София остават устойчиви на средно ниво от 5,40 евро/кв. м, а доходността при логистични проекти от клас А се сви до 7,25 на сто, коментираха тогава от компанията. 

Пламен Иванов
