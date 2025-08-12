Обрат: ОПЕК промени прогнозата си за търсенето на петрол

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) повиши прогнозата си за глобалното търсене на суровината през 2026 година и намали прогнозата си за растежа на доставките от САЩ и други производители извън по-широката група ОПЕК+, посочвайки по-ограничени перспективи за пазара, информира Ройтерс. Световното търсене на петрол ще се увеличи с 1,38 милиона барела на ден през 2026 г., посочи картелът в месечния си доклад.

100 000 барела на ден повече

Това е със 100 000 барела на ден повече от предишната прогноза.

Очакванията за тази година остават непроменени.

Доставките на петрол от страни извън ОПЕК+ ще се увеличат с около 630 000 барела на ден догодина, съобщи ОПЕК, което е по-малко от прогнозата от миналия месец за 730 000 барела на ден.

Прогнозата за по-високо търсене и спад в растежа на доставките от страни извън ОПЕК+, която обединява ОПЕК с Русия и други съюзници, ще улесни ОПЕК+ да продължи с плана си да изпомпва повече барели, за да си възвърне пазарния дял след години на съкращения, насочени към подкрепа на пазара.

Докладът показа също, че през юли ОПЕК+ е увеличила производството на суров петрол с 335 000 барела на ден, което е поредно увеличение, отразяващо решенията й от тази година да увеличи квотите за добив.