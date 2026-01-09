Драстичен спад при обявите за работа

В последния месец на изминалата 2025 г. обявите за работа са намалели с цели 33 на сто спрямо ноември. Според месечния анализ на кариерния сайт JobTiger спадът възлиза на близо 11 600 предложения по-малко на месечна база, като общият брой на обявите в края на декември е около 23 600. От HR компанията уточняват, че спадът е напълно закономерен за периода, тъй като празничните дни около Коледа и Нова година традиционно забавят или временно спират работните процеси за 10–15 дни.

На годишна база обаче, се отчита повишаване на обявите с 2%. Те са с около 400 повече спрямо края на м. декември 2024 г.

Като ефект от намаляването на публикуваните обяви през м. декември във всеки един от следните сектори се отчита понижаване на броя позиции при: „Търговия и продажби“ (2 752 предложения по-малко, 32% спад), следван от „Административни и обслужващи дейности“ (1 306 предложения по-малко, 29% спад) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (1085 предложения по-малко, 26% спад). Следват секторите „Строителство“ (799 предложения по-малко, 36% спад), „Счетоводство, одит, финанси“ (669 предложения по-малко, 36% спад), „Здравеопазване и фармация“ (617 предложения по-малко, 29% спад), „ИТ“ (351 предложения по-малко, 13% спад) и „Маркетинг и реклама“ (308 предложения по-малко, 32% спад).

Сравнено на годишна база обаче, се отчитат положителни резултати и ръст на обявите в повечето сектори. Изключение правят секторите „Счетоводство, одит, финанси“, в който наблюдаваме годишен спад от 9%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Търговия и продажби“ с 2% спад.

Дялово разпределение

По отношение на дяловото разпределение на обявите по сектори на първо място е секторът „Търговия и продажби“ с 25 %, следван от секторите „Производство“ (22%) и „Логистика и транспорт“ (17%), следвани от секторите „Административни и обслужващи дейности“ (14%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (13%), „ИТ“ (10%), „Строителство“ (6%), „Здравеопазване и фармация“ (6%), „Счетоводство, одит, финанси“ (5%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Анализът показва, че броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа е намалял с 21% спрямо предходния месец, но спрямо м. декември 2024 г. е с близо 1470 обявени позиции повече.

Като дял спрямо общия брой обяви този тип предложения заемат 11,4% от предлагането през м. декември.

Разпределението на този тип предложения по сектори е, както следва: 48% в сектора „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (14%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (10%) и „Търговия и продажби“ (7%).

По градове

Както при останалите показатели спад се отчита и при предложенията във всички от водещите областни градове: София (-23%), Пловдив (-29%), Варна (-27%), Бургас (-27%), Русе (-39%) и Стара Загора (-29%).

Като дялово разпределение в гр. София обявите са 46%, а в останалите градове са, както следва: Пловдив (10%), Варна (7%), Бургас (4%), Русе (2%) и Стара Загора (3%).