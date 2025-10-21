Две европейски рафинерии, получаващи руски нефт, се запалиха в един ден

Две европейски рафинерии, получаващи руски петрол, се запалиха в един и същи ден.
На 20 октомври, пожар избухна в главната унгарска петролна рафинерия на компанията MOL в Сажаломбата, съобщиха местни медии.
Рафинерията преработва и петрол, доставен по южния клон на петролопровода „Дружба“. Няма пострадали хора.
Също на 20 октомври експлозия разтърси r рафинерията на Лукойл в Плоещ в Южна Румъния. Един човек е ранен при взрива, съобщава Digi24.
Образувано е криминално разследване за неспазване на разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд.
