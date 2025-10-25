ЕС разполага с едно последно средство, никога досега неизползвано: Ще го приложи ли срещу Китай

Европейският съюз се опитва с всички сили да намали зависимостта си от китайските редкоземни елементи и материали за батерии след като на 9 октомври Пекин наложи нови ограничения върху износа. "През последните седмици и месеци Китай драстично затегна контрола върху износа на редкоземни елементи и материали за батерии, което представлява значителен риск", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на конференцията "Глобален диалог" в Берлин, цитирана от Ройтерс.

Инициативата, наречена RESourceEU, ще бъде подобна на схемата REPowerEU, въведена след началото на войната в Украйна за намаляване на зависимостта от руските енергийни доставки. Планът на ЕС ще включва съвместно закупуване, складиране и увеличаване на инвестициите в стратегически проекти за добив и преработка на критични суровини в рамките на Европейския съюз.

Стремежът е да се ускорят партньорствата за добив на такива суровини със страни като Австралия, Канада, Чили, Гренландия, Казахстан, Узбекистан и Украйна. Планът предвижда и засилване на рециклирането на критични материали в продуктите, продавани в Европа.

Фон дер Лайен предупреди, че ограниченията, наложени от Китай, оказват силно въздействие особено върху стратегически сектори като автомобилостроенето, отбраната, космическата индустрия, производството на чипове с изкуствен интелект и центровете за данни.

"Ако вземете предвид, че над 90% от потреблението ни на редкоземни магнити идват от Китай, виждате рисковете за Европа и нейните ключови индустрии", посочи тя.

Остава един инструмент, който никога досега не е бил използван

Дни по-рано френският президент Еманюел Макрон предупреди лидерите на Европейския съюз да обмислят използването на т. нар. инструмент на ЕС за "борба с принудата" (ACI), най-мощният търговски инструмент на блока, ако не успеят да намерят решение на планирания от Пекин контрол върху износа на важни суровини.

Този инструмент никога не е бил използван. Той е замислен предимно като възпиращо средство, а при необходимост и като отговор на преднамерени принудителни действия от трети държави, които използват търговски мерки като средство за оказване на натиск върху политическия избор на ЕС или неговите членове. За ACI в блока се заговори и през лятото, преди ЕС да успее да договори митническата си сделка със САЩ.

