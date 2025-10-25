Върви ли САЩ към гражданска война?

Убийството на Чарли Кърк породи опасения, че Съединените щати са на ръба на втора гражданска война или революция. Според анкета на YouGov, повече от половината американци считат, че гражданска война може да избухне през следващото десетилетие. Няколкостотин политолози и историци, анкетирани през април 2025 г., стигнаха до заключението, че САЩ ще се плъзнат към авторитаризъм при втория мандат на Тръмп. Използването на военните и Националната гвардия във вътрешнополитически план, обещанието на Тръмп да смаже „врага вътре“ и етикетът „вътрешна екстремистка организация“, който съветникът по вътрешните работи Стивън Милър е дал на Демократическата партия – всичко това подготвя почвата за авторитарен режим. Революциите не възникват от нищото. Как и кога обаче те се случват, това често ни изненадва.

Политическото насилие

Опитите за убийство са се увеличили още преди убийството на Кърк, според базата данни за политическо насилие в САЩ.

През петте години от 2020 до 2024 г. е имало седем политически убийства – повече от предишния пик през 60-те години на миналия век. Миналата година броят на заплахите срещу законодатели достигна рекордно високо ниво. След изборите през 2020 г. служители на щатските и местните изборни власти, както и федерални съдии, прокурори и други служители на правосъдието, се оплакаха от заплахи и тормоз.

През 2024 г. полицията на Капитолия разследва над 9000 заплахи срещу членове на Конгреса – значително повече, отколкото в предишни години. Министерството на вътрешната сигурност съобщи за увеличение на заплахите и тормоза на служители за изборите по време на кампанията през 2024 г. На фона на нарастващите опасения от политическо насилие след убийството на Кърк, лидерите на Камарата на представителите обявиха, че членовете на Конгреса ще получават 10 000 долара на месец, „за да покрият разходите за лична сигурност“ – двойно повече от сегашното им обезщетение. Белият дом наскоро поиска и допълнителни 58 милиона долара, „за да гарантира сигурността на изпълнителната и съдебната власт“.

Правителствени и академични изследвания показват, че по-голямата част от случаите на радикализация и насилие от 1994 г. насам са свързани с десни екстремисти. Центърът за борба с екстремизма на Лигата за борба с клеветата отбелязва в своя доклад от 2024 г., че „Всички убийства, мотивирани от екстремизъм през 2024 г., са извършени от десни радикали с различни убеждения“. Насилието в САЩ , мотивирано от ислямизъм, е намаляло.

Според програмата „Война, нередовни заплахи и тероризъм" на Центъра за стратегически и международни изследвания обаче първата половина на 2025 г. е белязана от „увеличаване на левите терористични атаки и заговори". Макар че левицата исторически е била по-малко склонна да прибягва до насилие, скорошните убийства от членове на нейния лагер – убийството на главния изпълнителен директор на United Healthcare Брайън Томпсън в Ню Йорк от Луиджи Манджоне през декември 2024 г., стрелбата по Арън Даниелсън в Портланд, Орегон през август 2020 г. и убийството на Кърк сигнализират за дълбок и постоянно разширяващ се обществен разрив. За сравнение много леви екстремистки атаки през 90-те и 2000-те години бяха свързани с анархистки или екологични движения.

Според Рейчъл Клайнфелд от фондация „Карнеги“ „идеите за бяло превъзходство, милитаристични модни тенденции и конспиративни теории се разпространяват чрез сайтове за игри, YouTube канали и блогове“. Анализ на Чикагския университет на участниците в бунтовете в Капитолия на САЩ през 2021 г. установи, че повечето от бунтовниците са били по-възрастни от екстремистите от 60-те години на миналия век. Те също така са били наети на работа и са се считали за християнски вярващи.

Знамената на терористични организации се веят на демонстрации и протести. От своя страна Тръмп призова поддръжниците си на митинги да „избият духа" на нарушителите на реда, похвали депутат, който удари репортер, защити и в крайна сметка помилва онези, които участваха в безредиците на 6 януари 2021 г.

Зад борда на живота

Клайнфелд счита, че десните екстремисти са обединени от убеждението, че те, белите християнски мъже, губят своята „културна сила и статус“, бивайки изместени от други групи, включително жени, етнически малцинства и чернокожи. Изследване от 2020 г. показа, че етническата диверсификация в САЩ се случва по-бързо от очакваното. През 1980 г. белите са съставлявали близо 80% от населението на страната, докато чернокожите са представлявали 11,5%, а испанците или латиноамериканците – 6,5%.

Към реалните промени, които трансформират Америка от страна с бяло мнозинство в страна с бяло малцинство, се наблюдава тенденция за надценяване на процента на чернокожото и малцинственото население. Академично проучване на обществените нагласи в западните области от 2016 г. заключава, че „нарастващото етническо разнообразие в страната рискува да изостри междугруповата враждебност“.

Тази враждебност се подхранва от страх от икономически загуби и тези страхове далеч не са неоснователни. Неравенството в САЩ се влошава по-бързо, отколкото в други страни. Огромна разлика в богатството продължава да съществува между белите и расовите/етническите малцинства, въпреки очевидните успехи на последните. Радж Чети от Харвард показа, че децата от бели семейства с ниски доходи изостават не само от своите бели връстници от по-богати семейства, но и от своите чернокожи връстници. Те са по-малко склонни да се женят, по-малко вероятно е да получат висше образование, по-вероятно е да бъдат лишени от свобода и много от тях имат по-ниска продължителност на живота от своите по-богати и по-образовани връстници.

Няма ясни модели за това как започват революциите

Самозапалването на продавач на плодове в Тунис става искрата, която запали Арабската пролет, която свали режимите на Бен Али и Мубарак в Тунис и Египет. Десет години обаче са минали, а Близкият изток остава далеч от демокрацията. Всеобщите въстания не са необходими за революция. Германия и Италия изпаднаха във фашизъм и диктатура поради електорални манипулации и политическо сплашване. Съветският съюз се разпадна сравнително мирно поради икономическа стагнация, провала на реформите на Горбачов и разединението между съветските републики.

Най-вероятното начало на революция е държавен преврат. Примерите включват завземането на властта от болшевиките през октомври 1917 г. и войната на Франко срещу Втората испанска република през 1936 г. Успехът или провалът на държавния преврат зависи от „ненасилствената народна мобилизация“. Според МВФ честотата на превратите постепенно намалява. В САЩ обаче остават множество фактори, които увеличават риска от държавен преврат, като например непримирими политически и задълбочаващи се класови разделения.

Според изследователския център Pew, доверието в американските институции е на рекордно ниско ниво. Само 22% от възрастните американци вярват, че федералното правителство постъпва правилно през повечето време, в сравнение със 77% преди шест десетилетия.

Поддръжниците на „Велика Америка" виждат Тръмп като президента, който ще спаси страната от раздори и упадък, и дори много от неговите критици се възхищават на енергията, с която той се противопоставя на обичайната политическа мудност. Революциите започват, когато старият ред стане част от проблема, пише The National Interest.

Безпрецедентното решение на Тръмп да използва военните за борба с престъпността в американските градове заплашва да подкопае позицията на военните като политически неутрален играч. Неотдавна Тръмп заяви пред военните лидери, че те трябва да бъдат готови да се борят с „вътрешния враг“ – зловеща фраза с дълга история. Освен това решението на Тръмп да помилва бунтовниците, нахлули в Капитолия, изпраща опасен сигнал и дава зелена светлина на опитите за преврат.

Навременното реагиране на предупредителните знаци е първата стъпка към предотвратяването на преврати и революции.

Автор: Матю Бъроус

Превод: Ганчо Каменарски