Русия се руши дори без никой да я бомбардира (ВИДЕА)

Училища, детска болница, общежитие, надземен паркинг - новините от Русия за сгради, които се разпадат и рушат посред бял ден докато вътре има хора, стават все по-чести. И не защото някой пуска бомби върху тях, а защото очевидно парите от бюджета се вливат във войната срещу Украйна, тъй като за Кремъл изглежда е изключително важно да харчи пари да разсипва инфраструктурата на една съседна държава и да избива гражданите й вместо да насочи тези средства за благоденствието на собствените му поданици.

Примерите от Русия изобилстват - на 24 октомври в училище в град Балей в Забайкалския край таванът на една от учебните стаи се срутил по време на час буквално над главите на учениците. В един момент мазилката започнала да пада, а след това и окаченият таван се сгромолясал. За щастие децата не са пострадали, учителката успяла да ги изведе навреме.

Друг пример - на 23 октомври се срутил таванът в хирургичното отделение на Детска болница № 1 в Новосибирск. Част от покрива и тавана на третия етаж на медицинското заведение просто се срутили около 12 часа на обяд, 46 деца са били евакуирани от отделението. За щастие се е разминало без пострадали. РБК съобщи, че е образувано наказателно дело по случая.

Още един пример - снощи, 24 октомври, покривът на надземен паркинг в Санкт Петербург се е срутил, отново без причината да е бомба или дрон, като част от отломките са паднали върху железопътните релси и перона на гара Ладожски. Късмет е, че не е имало пострадали.

Още: С това темпо на руските войски на Путин ще му трябват 103 години, за да завземе цяла Украйна

Следващ пример - на 21 септември се срути училище в Татарск, Новосибирска област. Министерството на извънредните ситуации на областта обяви, че никой не е пострадал, било е почивен ден, в сградата не е имало никой.

През юли се срути част от пететажно общежитие в град Уфа - отново само, сякаш от нищото.

Ден по-рано се срути част от триетажна офис сграда в Екатеринбург.

Русия може да е толкова богата, но харчи всичко за война

Тук няма как да не си припомним думите на американския президент Доналд Тръмп на срещата му с британския премиер Киър Стармър през юли в Белия дом, когато наред с другото, той каза:

"Русия може да бъде толкова богата. Може да бъде толкова богата, може да просперира като почти никоя друга държава. Но те спъват всичко това. Русия може да бъде толкова богата. Вместо това, те харчат всичките си пари за война. Харчат всичко за война и убиване на хора и аз не виждам смисъл."