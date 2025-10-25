Тръмп готов допълнително да повиши залога: Пекат се нови мерки, от които Путин много ще го заболи

Администрацията на президента Доналд Тръмп е подготвила допълнителни санкции срещу ключови области на руската икономика, ако Владимир Путин продължи да отлага прекратяването на войната срещу Украйна. След като през седмицата Тръмп наложи санкции на руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт", цените на петрола скочиха с повече от 2 долара и това накара големи китайски и индийски купувачи на руски суров петрол да търсят алтернативи. "Чакахме доста дълго": Тръмп наложи тежки санкции на "Роснефт" и "Лукойл" (ВИДЕО)

Сега Тръмп има планове и за допълнителни санкции, става ясно от запознати американски служители, говорили пред Ройтерс при условие за анонимност.

Банков сектор, нефтен сектор

Някои от допълнителните санкции, които САЩ са подготвили, са насочени срещу банковия сектор на Русия и инфраструктурата, използвана за доставяне на петрол до пазара, са заявили двама източника.

Миналата седмица украински служители са предложили на САЩ конкретни идеи, сред които мерки за отрязване на всички руски банки от системата SWIFT. Засега не е ясно доколко сериозно се разглеждат тези предложения.

Ще се повиши ли залогът

Американски служители също така са заявили на европейските си колеги, че подкрепят използването от ЕС на замразените руски активи за закупуване на американски оръжия за Киев, а Вашингтон е провел вътрешни разговори за използване на руски активи, държани в САЩ, за подкрепа на Въоръжените сили на Украйна, съобщиха двама американски служители.

Дали ще бъдат предприети тези стъпки в краткосрочен план, все още не е известно, но това сочи, че Белият дом има добре разработен набор от инструменти за допълнително повишаване на залога, за да бъде принуден Путин да прекрати войната, отбелязва агенцията.

Преди това обаче Вашингтон ще иска да види самата Европа да увеличи натиска върху Русия. Високопоставен американски служител е заявил пред Ройтерс, че би искал да види европейските съюзници да направят следващия си голям ход спрямо Русия, по отношение на санкциите. Друг източник е отбелязал, че вероятно в следващите няколко седмици Тръмп ще направи пауза, за да прецени реакцията на Русия на обявените в сряда санкции. И след това в зависимост от ситуацията залогът може да се повиши.

