Тръмп търси помощ от Китай за мир, но Си пак помага на Путин. Кремъл обърна палачинката за замразяване на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще обсъди войната в Украйна на предстоящата си среща с китайския лидер Си Дзинпин. Двамата ще разговарят на живо в четвъртък, 30 октомври, в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия - АСЕАН. Републиканецът подчерта, че разчита на помощта на Китай в преговорите с Русия. "Ще обсъдим как можем да сложим край на войната между Русия и Украйна - дали чрез петрол, енергия или нещо друго", заяви той, цитиран от Bloomberg.

Тръмп отмени срещата си с руския диктатор Владимир Путин, планирана за Будапеща, след като явно осъзна, че Москва няма да отстъпи от максималистичните си искания в Украйна: Атаката на Русия срещу детска градина в Украйна - моментът, в който Тръмп решил да удари със санкции (ВИДЕО).

Пекин вече осъди санкциите на ЕС и САЩ срещу руски и китайски компании, а наказателните мерки на Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт" удариха сериозно по един от големите купувачи на руски петрол - според Reuters най-големите държавни петролни компании в Китай са спрели покупките на нефт от Русия след въвеждането на ограниченията. Що се отнася до войната, Пекин твърди, че заема неутрална позиция, но вече усили икономическото си партньорство с режима на Владимир Путин, праща му стоки с двойна употреба, а според някои медийни разследвания - и двигатели за дронове: Видеозапис изобличи Китай как помага на Русия с дронове срещу Украйна.

Според украинския президент Володимир Зеленски Китай помага на Русия. Същевременно сателитни снимки разкриха, че санкционираният руски танкер за втечнен природен газ „Perle“ прехвърля 170 000 м³ синьо гориво на свързаната с Хонконг компания CCH Gas близо до Малайзия. Това е първият документиран случай на кораб, свързан с Китайската народна република, който помага на Руската федерация да заобиколи новите енергийни санкции на САЩ. Прехвърлянето се е състояло само няколко дни след като Тръмп наложи наказателните мерки на „Роснефт“ и „Лукойл“, съобщава Bloomberg.

Satellite images show a Russian LNG ship transferring cargo to a Chinese tanker off Malaysia — the first documented case of China-linked vessels helping evade new U.S. sanctions on Russian energy.



The Russian carrier Perle (already sanctioned) offloaded about 170,000 m³ of LNG… pic.twitter.com/4w7BoxkKNz — Clash Report (@clashreport) October 24, 2025

Явно Русия в момента оборудва своите планиращи бомби UMPB-5R с китайски турбореактивни двигатели SW800Pro-Y, което увеличава обхвата им на удара до около 130 км. Снимки потвърждават използването на двигателя при последните атаки срещу Полтава и Лозова. Модернизацията позволява на руските самолети да излитат отвъд обсега на украинските противовъздушни сили.

Russia is now fitting its UMPB-5R glide bombs with Chinese SW800Pro-Y turbojet engines, increasing their strike range to around 130 km. Photos confirm the engine's use in recent attacks on Poltava and Lozova. The upgrade allows Russian aircraft to launch from beyond the reach of… pic.twitter.com/7mhC21hlB0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 24, 2025

Икономическото оръжие на Путин е в САЩ: за какво настоява?

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален преговарящ от името на Кремъл Кирил Дмитриев пристигна на изненадващо посещение в САЩ за официални разговори с представители на администрацията на Доналд Тръмп. Първоначално той каза пред медиите, че Украйна отлагала преговорите за мир и нарушавала диалога. А след това даде интервю за CNN, в което заяви, че изявленията на украинския президент Володимир Зеленски за възможното прекратяване на войната по настоящите фронтови линии били важна стъпка към „дипломатическо решение“.

🤡 “It is Ukraine that is delaying negotiations and disrupting the dialogue,” Dmitriev said during his visit to the U.S.



A clown representing a country waging a war accuses its victim of “not wanting peace.” Classic Kremlin circus. https://t.co/43aRCy9piS pic.twitter.com/18781nBZJG — NEXTA (@nexta_tv) October 24, 2025

„Смятам, че Русия, САЩ и Украйна всъщност са доста близо до дипломатическо решение. Президентът Зеленски направи голяма крачка", отбеляза Дмитриев. Руският представител добави, че украинският лидер преди това е искал пълното изтегляне на вражеските войски от територията му, но сега вече не настоявал. „Така че всъщност мисля, че сме доста близо до дипломатическо решение, което може да бъде изработено“, твърди ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции.

Няколко дни по-рано и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, и външният министър Сергей Лавров отхвърлиха предложението на Доналд Тръмп за замразяване на фронта по настоящите линии на контакт. Причината - Москва иска още територии, и това не беше дори скрито от официалните ѝ представители: Лавров възмутен: Тръмп беше разбрал "първопричините" за войната, как така иска да спрем по настоящите фронтови линии?

В същото време Дмитриев повтори изявленията на Москва за „гаранции за сигурност“, които и Русия трябвало да получи, и „значението“ на разбирането на позицията на Кремъл за това защо Русия продължава да воюва в Украйна. Натискът срещу Русия не работи, смята той, и допълва, че САЩ трябвало да разберат "националните интереси" на Москва. Само така - ако има уважение към тези интереси - можели да продължат двустранните отношения с Вашингтон. Санкциите нямало да навредят на руската икономика, твърди Дмитриев - само щели да повишат цените на горивата в Щатите. Той продължи с кремълските опорки, като каза, че икономиките на ЕС и Великобритания били в тежко състояние и всички тези държави търсели външен враг в лицето на Русия. Не трябва да ставате "байдъновци" - това щял да каже той на администрацията на Доналд Тръмп.

Russia will tell the US that Ukraine is sabotaging peace talks at Britain and Europe's behest, who allegedly want the war to drag on, Kirill Dmitriev claimed during a US visit. He insisted sanctions will have no impact on Russia's economy, only driving up prices at American gas… pic.twitter.com/JpfoVMOF6h — WarTranslated (@wartranslated) October 24, 2025

Официалният представител отговори и на въпроса на журналист за решението на Тръмп да отмени предварително обявената си среща с Путин в Будапеща. Според Дмитриев тя ще се състои, но „вероятно по-късно“, защото „по-добре е да има диалог с Русия, отколкото да няма“. Самият Тръмп, докато обявяваше отмяната на предстоящата среща, също подчерта, че тя може би ще се състои „в бъдеще“.

В същото време, според Дмитриев, Вашингтон и Москва обсъждат възможността за по-нататъшни размени на затворници. Според медийни съобщения, цитиращи изявления на руския представител пред журналистката Сара Логан, обаче става дума за „рутинни“, а не за „високопрофилни“ случаи.

По време на посещението си в САЩ Дмитриев ще се срещне и със специалния пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф, който изведнъж се оказа представител за диалога Русия-Украйна. Руският представител ще продължи обсъждането на двустранните отношения между Вашингтон и Москва.

"Коалицията на желаещите" с още оръжия за Украйна

В петък, 24 октомври, се проведе поредната среща на "Коалицията на желаещите" - западни съюзници на Киев, ангажирани с пряка подкрепа за защитата на украинската страна. На нея присъства и президентът Володимир Зеленски, там беше и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Бившият нидерландски премиер каза, че Путин изчерпва "парите, войниците и идеите си". "В Украйна Путин постига малко на бойното поле, а тези незначителни успехи са на огромна цена. Стотици хиляди руснаци умират заради измамната агресия на Путин. Украйна продължава да се защитава смело, а нашата подкрепа ѝ помага", заяви той.

В тази връзка генералният секретар на Алианса е съгласен с президента на САЩ Доналд Тръмп, че боевете в Украйна трябва да спрат на сегашната фронтова линия. "И сега е дошло времето да се увеличи натискът върху Русия", заяви Рюте. Той вярва, че това ще помогне за постигането на целта за прекратяване на боевете и установяване на справедлив мир за Украйна. „Развитието на бойното поле показва, че нашата подкрепа за Украйна дава резултати и трябва да я продължим“, каза Рюте, цитиран от УНИАН.

NATO Secretary General Mark Rutte: “Putin is running out of money, ideas, and soldiers. Hundreds of thousands of Russians are dying for his reckless aggression. Ukraine stands strong, and our support is making a difference.” pic.twitter.com/6tojSilSCq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 24, 2025

Зеленски е отправил „конкретни искания“ към германския канцлер Фридрих Мерц за военна помощ за укрепване на отбранителните способности на Украйна, съобщава Politico. Но точните подробности остават неизвестни. Президентът на нападнатата от Русия страна намекна за неразкрити решения, взети по време на срещата на върха на „Коалицията на желаещите“, като заяви, че подробностите остават поверителни, за да се затрудни положението на Путин. Той подчерта, че санкциите засягат Русия сериозно - с недостиг на гориво, фалирали региони и изчерпан бюджет, което, по думите му, засяга лично руския диктатор.

Zelensky hinted at undisclosed decisions made during the “Coalition of the Willing” summit, saying details remain confidential to make things harder for Putin. He emphasized that sanctions are hitting Russia hard, fuel shortages, bankrupt regions, and a bleeding budget, all of… pic.twitter.com/gQYMqStcs9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 24, 2025

Британският премиер Киър Стармър обяви доставка на 5000 многофункционални ракети за Украйна, както и разширена програма за подкрепа за зимния период. По конкретно - Обединеното кралство ще достави на Украйна допълнителни 140 леки ракети за противовъздушна отбрана тази зима, което е възможно благодарение на увеличеното производство. Това е навременна подкрепа, тъй като Русия засилва ударите си по критичната инфраструктура. Стармър добави още, че се работи по доставка на ракети "Томахоук" за Украйна, без да споменава повече подробности. По-рано Зеленски бе заявил, че тези далекобойни оръжия не са само в САЩ и че щом Тръмп не ги дава, има и други опции, по които вече се работи: Стармър: Великобритания ще достави 5000 ракети на Украйна.

Зеленски сега каза, че е показал на Стармър украинския дрон прехващач OCTOPUS, който Великобритания се съгласи да произведе за по-нататъшни тестове в Украйна. Първата партида вече е планирана, отбеляза украинският лидер.

⚡️ Britain to supply Ukraine with 5,000 new missiles — Starmer confirms expanded military aid



UK Prime Minister Keir Starmer announced the delivery of 5,000 multi-purpose missiles to Ukraine, along with an expanded support program for the winter period.



Volodymyr Zelensky, in… https://t.co/lrysBBsMYw pic.twitter.com/m3Fg0wvXBJ — NEXTA (@nexta_tv) October 24, 2025

Френският президент Еманюел Макрон обеща допълнителни ракети за украинските системи за противовъздушна отбрана SAMP/T и нови програми за обучение на украински пилоти на изтребители Mirage.

French President Macron has pledged additional missiles for Ukraine’s SAMP/T air defense systems and new training programs for Ukrainian pilots on Mirage fighter jets. pic.twitter.com/0ZQOYvWPsZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 24, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Тенденцията на спад на военната активност в Украйна, изглежда, засега е прекъсната. На 24 октомври са станали 141 бойни сблъсъка, което е с 21 повече на дневна база, гласят данните на украинския генщаб. Руснаците са хвърлили 141 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 43 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 6 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4534 изстреляни снаряда, като това е с около 300 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 5707 FPV дрона, което е с около 820 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 52 щурма са отблъснати там за денонощието, по украински данни. Още 22 нападения са станали в съседното от юг Олександриевско направление. В Южнослобожанското направление в Харковска област - с основна точка Вовчанск - руснаците са атакували 14 пъти, 11 са били нападенията в Константиновското направление, а 10 - в Лиманското.

Украински щурмови групи от 425-и щурмов полк са освободили село Торско по източния фланг на Лиман. До 100 руски войници са били ликвидирани, твърди украинската армия. Руснаците са имали малко боеприпаси и са се криели в мазета без храна и вода. Въоръжените сили на Украйна вече са издигнали и флага на страната в Торско, което показва връщане на селището: ВИДЕО 18+.

ВСУ са освободили и Мирово, което е северозападно от Купянск, а също така са напреднали северозападно от Голубовка, т.е. северно от Купянск, показват геолокализирани кадри.

Руските сили продължават да напредват в централната и западната част на Покровск, въпреки че точната граница на фронтовата линия в и около града остава неясна. Геолокализирани кадри, публикувани на 23 и 24 октомври, показват, че руснаците наскоро са осъществили прогрес именно в тези райони на Покровск и са заели позиции по железопътната линия.

Американският мозъчен тръст ISW - Институтът за изучаване на войната - е наблюдавал кадри на малки руски пехотни групи, действащи в централната и западната част на Покровск през последната седмица (от около 17 октомври) и следователно оценява, че руските сили вероятно поддържат изолирани, но устойчиви позиции южно от железопътната линия. Тя е в западната част на града.

И свързаните с Кремъл руски военни блогъри като "Рибар" признават, че ситуацията в Покровск е неясна и че е невъзможно да се определи къде руските сили могат да заемат трайни позиции в града. Украинците продължават да действат в Покровск, въпреки че врагът им, изглежда, полага значителни усилия да консолидира напредъка си и да превземе града в следващите месеци. Има геолокационни кадри, публикувани на 23 октомври, които показват как украинските сили нанасят удари по руска позиция в югоизточната част на Покровск - там вероятно е имало мисия за проникване. ISW оценява, че тази операция на руснаците не е променила контрола над терена или предната линия на бойното поле към този момент.

Руските сили атакуват и Мирноград (източно от Покровск), въпреки че Въоръжените сили на Украйна явно се защитават по-успешно там в момента.

Най-малко 250 руски окупатори са разположени в Покровск, където се включват в бойни действия и стрелят по украински войници на позициите им, включително оператори на дронове. Това съобщиха за "Украинска правда" офицери от две бригади, които от дълго време са разположени в Покровск и Мирноград. Според тях логистиката в града е под пълен контрол на дроновете, украинските войници вървят 10-15 километра до позициите си, а ситуацията е повече от критична. Добавят, че руснаците са образували няколко междинни зони в и около града, от които се придвижват по-нататък – в района на железопътната линия между Покровск и Гришин, а също и по линията Даченско-Новопавловка-Гнатовка.

"Ситуацията в Покровск е далеч от най-добрата, дори е много трудна", признава украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер+". Ситуацията е временно стабилизирана, смята все пак той. "Врагът се натъкна на линии, които не може да пресече, и продължава да напредва, за да превземе напълно града. Тъжно е, че в края на четвъртата година от пълномащабната война все още няма организирана отбрана на населените места, поради което сме страдали и продължаваме да страдаме". Той говори за това как изведнъж при руски щурм в защита на дадено населено място има "смесица от единици, които съдбата е събрала на едно място, и те не знаят какво да правят по-нататък, защото практически няма съвместни организационни действия, насочени към защита на града". "И което е важно – защитата на града трябва да се обмисли предварително и не се ограничава изключително до територията на населеното място - там се прилагат и мерки за предотвратяване на заобикаляне и обкръжаване на града.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" твърди, че град Промин, близо до Мирноград, е бил превзет от руснаците. "В самия Покровск руските въоръжени сили провеждат настъпателни операции, пробивайки вражеската отбрана и обграждайки останалите вражески сили в града. Доставките за украинските въоръжени сили в града са изключително затруднени и се появяват съобщения, че елитни вражески части отказват да влязат в града", допълва каналът.

Що се отнася до сектора при Новопавловка, там руснаците имат потвърден напредък в централната част на Ивановка (югозападно от Новопавловка) и югозападно от Филия (южно от Новопавловка). Превзели са и Злагода - по-рано известна като Першотравнево, югозападно от Великомихайловка, според ISW.

Според "Два майора" руснаците са превзели Първомайско в Днепропетровска област. Руското министерство на отбраната пък съобщи за "освобождаване" на Дроновка в Северското направление. "Нашите войски напредват, за да обкръжат Северск", твърди военнопропагандният канал.

Руски източници в Telegram пишат, че украинските сили са атакували язовирната стена на Белгород. Твърди се, че при атаката е използвана ракетна система HIMARS. "Според предварителни данни са повредени няколко сгради, в които се съхранява оборудване, и механизмите на един от шлюзовете. Двама души са ранени. Няма данни за опасност от наводнения в близките населени места", според "Два майора".

Reported as a HIMARS GMLRS strike in the Belgorod region. pic.twitter.com/Gb0G27nlFm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 24, 2025

През изминалата нощ системите за противовъздушна отбрана на Русия са "прехванали и унищожили" 121 украински безпилотни летателни апарата, твърди руското военно министерство. От тях 20 са били свалени над Ростовска област, 19 - над Волгоградска област, 17 - над Брянска област, 12 - над Калужка област, 11 - над Смоленска област, по 9 - над Белгородска и Московска област, включително 7, летящи към столицата Москва. По 8 дрона са свалени над Воронежка и Ленинградска област, по два - над Новгородска, Рязанска и Тамбовска област, по един - над Тверска и Тулска област.

Губернаторът на Ленинградска област обяви, че противовъздушната отбрана е действала в районите Тосненски и Киришки - "няколко безпилотни летателни апарата са унищожени, според предварителни данни няма жертви или щети".

"Силите за противовъздушна отбрана на руското министерство на отбраната са отблъснали масивна атака от безпилотни летателни апарати в област Волгоград", съобщи местният губернатор. "Пожар е бил засечен в ел. подстанция „Балашковская“ в район Новониколаевски след падането на отломки от дронове. Пожарникарите бързо са угасили пожара. Частна жилищна сграда е била повредена в район Светлоярски. Няма пострадали", се казва в изявлението.

На 16 октомври същата подстанция беше атакувана от дронове. Тя е с мощност 500 kV и инсталирана мощност 1523 MVA, намира се в работническото селище Новониколаевски в северната част на Волгоградска област. Подстанцията осигурява транзитно електроснабдяване от водноелектрическата централа „Волжская“ към централния район на Русия, като снабдява потребителите в Новониколаевския район на Волгоградска област, югоизточната част на Воронежска област и западната част на Саратовска област.

Русия междувременно атакува столицата Киев. Най-малко един човек е загинал, а десетима други са ранени, съобщиха местните власти: Детска градина пак попадна под руски удар - в Киев. Четвъртата рафинерия в Русия спря работа (ВИДЕО).

В област Днепропетровск двама души са загинали, а седем са ранени в резултат на руски обстрел, твърдят местните власти. Жилищни сгради, магазин и инфраструктура са били повредени в районите Синелники и Павлоград.