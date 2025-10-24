"България винаги пълни очите ми със сълзи": Силви Вартан пред Actualno.com (ВИДЕО)

Грандамата на френската музика Силви Вартан пристигна в София като специален гост на 11-ото издание на кино-литературния фестивал "Синелибри". Певицата от унгаро-българо-арменски произход и една от първите рок изпълнители във Франция ще присъства на филмите "Силви Вартан. От любов" на режисьора Ема Константинова и сценариста Георги Тошев и "Мама и чудото на живота" по действителната история на Роланд Перес, разказана от него в книгата "Мама, Бог и Силви Вартан".

"Роланд е като член на семейството ми той е изключителен човек. Не съм вярвала, че един артист може да има такова въздействие, първо чрез книгата, а после и чрез филма. Той е изключителен човек, цялото му семейство също. Той е написал няколко книги вече, има много таланти. Той е като филма си - любящ, подкрепящ, щедър, трогателен. Притежава тази човечност в себе си, която му е дадена от любовта на неговите близки.", разказа певицата.

Публиката ще може да се срещне с нея и на закриващата церемония на "Синелибри", където тя лично ще връчи почетната награда за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на друга голяма международна звезда - Агнешка Холанд.

По време на гостуването си в София, Вартан ще стане и първият носител на наградата на Академията за мода за най-успешни и стилни българи "БГ модна икона 2025" в новата категория "За цялостен принос".

Специално пред камерите на Actualno.com застана Силви Вартан, за да ни разкаже повече за връзката си с България.

"България винаги пълни очите ми със сълзи, защото ми напомня ранното ми детство, към което аз съм много привързана, припомня ми живота там, планините, хората, храната... всичко българско е в мен. Това е страната на родителите ми, така че винаги е много трогателно, когато се връщам тук", сподели тя.

