Войната в Украйна:

"България винаги пълни очите ми със сълзи": Силви Вартан пред Actualno.com (ВИДЕО)

24 октомври 2025, 17:10 часа 1006 прочитания 0 коментара

Грандамата на френската музика Силви Вартан пристигна в София като специален гост на 11-ото издание на кино-литературния фестивал "Синелибри". Певицата от унгаро-българо-арменски произход и една от първите рок изпълнители във Франция ще присъства на филмите "Силви Вартан. От любов" на режисьора Ема Константинова и сценариста Георги Тошев и "Мама и чудото на живота" по действителната история на Роланд Перес, разказана от него в книгата "Мама, Бог и Силви Вартан". 

Източник: БГНЕС 

"Роланд е като член на семейството ми той е изключителен човек. Не съм вярвала, че един артист може да има такова въздействие, първо чрез книгата, а после и чрез филма. Той е изключителен човек, цялото му семейство също. Той е написал няколко книги вече, има много таланти. Той е като филма си - любящ, подкрепящ, щедър, трогателен. Притежава тази човечност в себе си, която му е дадена от любовта на неговите близки.", разказа певицата.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Публиката ще може да се срещне с нея и на закриващата церемония на "Синелибри", където тя лично ще връчи почетната награда за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на друга голяма международна звезда - Агнешка Холанд.

По време на гостуването си в София, Вартан ще стане и първият носител на наградата на Академията за мода за най-успешни и стилни българи "БГ модна икона 2025" в новата категория "За цялостен принос". 

Специално пред камерите на Actualno.com застана Силви Вартан, за да ни разкаже повече за връзката си с България.

"България винаги пълни очите ми със сълзи, защото ми напомня ранното ми детство, към което аз съм много привързана, припомня ми живота там, планините, хората, храната... всичко българско е в мен. Това е страната на родителите ми, така че винаги е много трогателно, когато се връщам тук", сподели тя. 

Повече от интервюто - вижте в репортажа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
Силви Вартан Синелибри Студио Actualno
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес