Само за 48 часа: Санкциите на Тръмп струваха милиарди на "Лукойл" и "Роснефт"

Новите американски санкции срещу двете емблеми на руската петролна индустрия "Роснефт" и "Лукойл" доведоха до моментални тежки загуби за тези компании, показва справка на The Moscow Times. Обхванатият период на справката са последните два дни - а загубите са за милиарди.

Акциите на "Роснефт" са загубили 3% от стойността т.е. 1,56 млрд. долара надолу. Още по-зле е положението при "Лукойл" - 7,2% спад в акциите, което е почти 4 млрд. долара, показват данните на Московската фондова борса. Най-богатият руснак (след Путин) Вагит Алекперов е загубил над 1 млрд. долара от личното си състояние.

Поради блокиращите санкции на САЩ, "Роснефт" и "Лукойл" може да се сблъскат с прекъсвания в доставките на петрол за Индия и трудности с търговските операции в Дубай. Най-голямата индийска рафинерия вече обяви, че ще се съобразява с американските санкции - Още: Мерц не губи надежда, че ще получи изключение от санкциите за германския бизнес на "Роснефт"

Заслужава да се отбележи, че наред с компаниите майки, 36 от техните дъщерни дружества също бяха санкционирани - което означава, че доста вратички са затворени. А Reuters съобщи, че САЩ обмислят нови санкции, ако руският диктатор Владимир Путин продължава да упорства с войната в Украйна - и този път след обмисляните мерки е изключване на абсолютно всички руски банки от най-значимата система за финансови транзакции в света SWIFT.

