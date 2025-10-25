Войната в Украйна:

Само за 48 часа: Санкциите на Тръмп струваха милиарди на "Лукойл" и "Роснефт"

25 октомври 2025, 18:01 часа 713 прочитания 0 коментара
Само за 48 часа: Санкциите на Тръмп струваха милиарди на "Лукойл" и "Роснефт"

Новите американски санкции срещу двете емблеми на руската петролна индустрия "Роснефт" и "Лукойл" доведоха до моментални тежки загуби за тези компании, показва справка на The Moscow Times. Обхванатият период на справката са последните два дни - а загубите са за милиарди.

Акциите на "Роснефт" са загубили 3% от стойността т.е. 1,56 млрд. долара надолу. Още по-зле е положението при "Лукойл" - 7,2% спад в акциите, което е почти 4 млрд. долара, показват данните на Московската фондова борса. Най-богатият руснак (след Путин) Вагит Алекперов е загубил над 1 млрд. долара от личното си състояние.

Поради блокиращите санкции на САЩ, "Роснефт" и "Лукойл" може да се сблъскат с прекъсвания в доставките на петрол за Индия и трудности с търговските операции в Дубай. Най-голямата индийска рафинерия вече обяви, че ще се съобразява с американските санкции - Още: Мерц не губи надежда, че ще получи изключение от санкциите за германския бизнес на "Роснефт"

Заслужава да се отбележи, че наред с компаниите майки, 36 от техните дъщерни дружества също бяха санкционирани - което означава, че доста вратички са затворени. А Reuters съобщи, че САЩ обмислят нови санкции, ако руският диктатор Владимир Путин продължава да упорства с войната в Украйна - и този път след обмисляните мерки е изключване на абсолютно всички руски банки от най-значимата система за финансови транзакции в света SWIFT.

Още: От санкциите заболя и Путин прати икономическото си оръжие при Тръмп

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Лукойл Роснефт война Украйна санкции Русия
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес