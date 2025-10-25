Войната в Украйна:

Защо Александър Василев не успя във финалния турнир за топ 8? Анализ на капитана на България за "Купа Дейвис" (ВИДЕО)

25 октомври 2025, 11:52 часа 339 прочитания 0 коментара

Един от големите тенис таланти на България Александър Василев допусна три поражения на финалния турнир на осемте най-добри тенисисти до 18 години за сезона (ITF Junior Finals 2025) в Чънду (Китай) и загуби шансове за 1/2-финал. Часове след второто поражение на Василев от финландеца Оскари Палданиус пред камерата на Actualno.com застана капитанът на България за Купа "Дейвис" Валентин Димов, с когото обсъдихме представянето на 18-годишния ни състезател и развитието на тениса у нас.

Валентин Димов: Самото участие на Василев на финалния Мастърс говори достатъчно

"В тениса нищо не е предвидимо. Между мачовете има много различни условия. За Купа "Дейвис" играхме на червена настилка пред домашна публика. В края на сезона има и натрупване на умора и емоции. Сашо е по турнири от януари месец. Самото му участие на финалния Мастърс обаче говори страшно много, за неговия сезон и представянето му през цялата година", заяви Димов относно загубата на Василев срещу Палданиус. Любопитното е, че българинът блесна за националния ни отбор именно срещу Финландия с две исторически победи.

Александър Василев

"Във Финландия основно играят на твърда настилка. В България - основно на червена настилка. Това също е важно за конкретния двубой", допълни специалистът, който работи заедно с Александър Василев за мачовете от Купа "Дейвис". "Видях много отдаденост, професионализъм, желание и труд у Сашо Василев. Той е много техничен, комплексно завършен. Разбира се, има върху какво да работи, но това бе предпоставка за силния му сезон", обясни Валентин Димов.

Потенциалните съперници на българския отбор за мача на 6/7 или 7/8 февруари 2026 година са отборите на Австралия (№2 в ранглистата), Нидерландия (№4), САЩ (№5), Канада (№7), Великобритания (№13), Хърватия (№14) и Сърбия (№15). Сред потенциалните противници ще бъдат и шест от осемте финалиста в тазгодишното издание турнира "Не бих използвам думите феноменални за евентуалните ни съперници за Купа "Дейвис". Имаме своите шансове. Чакаме жребия. Всичко е възможно в този турнир", смята капитанът на националите.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Къде е по-лесно - на корта или отстрани като треньор, каква е трезвата равносметка за историческата победа над Финландия след отминаването на емоциите, колко труден е преходът от юноши към мъже и как се развива тенисът в България, гледайте във видеото:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
видео Александър Василев Валентин Димов Студио Actualno Спортни рубрики Actualno.com спортни интервюта Студио Спорт Иван Иванов тенис
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес