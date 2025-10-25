САЩ наблюдават Газа с разузнавателни дронове

САЩ наблюдават с разузнавателни дронове Ивицата Газа, за да следят за постигнатото с посредничеството на Вашингтон споразумение за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", съобщиха израелски и американски военни представители пред "Ню Йорк таймс".

Операцията се провежда със съгласието на Израел и се използва за наблюдение на наземната активност в района, казаха двама служители от Израелските отбранителни сили и служител от отбраната на САЩ. Източниците отбелязаха, че наблюдението се извършва за оказване на подкрепа на "Центъра за координация между гражданите и военните" в Южен Израел, който включва около 200 американски военни, цитира изданието БТА.

В публикацията се добавя, че американските военни и преди са използвали дронове, по-специално дронове Ем Кю-д Рийпър, в Ивицата Газа, за да помогнат на израелските сили при намирането на заложници.

