САЩ наблюдават Газа с разузнавателни дронове

25 октомври 2025, 16:33 часа 277 прочитания 0 коментара
САЩ наблюдават с разузнавателни дронове Ивицата Газа, за да следят за постигнатото с посредничеството на Вашингтон споразумение за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", съобщиха израелски и американски военни представители пред "Ню Йорк таймс". 

Операцията се провежда със съгласието на Израел и се използва за наблюдение на наземната активност в района, казаха двама служители от Израелските отбранителни сили и служител от отбраната на САЩ. Източниците отбелязаха, че наблюдението се извършва за оказване на подкрепа на "Центъра за координация между гражданите и военните" в Южен Израел, който включва около 200 американски военни, цитира изданието БТА. 

В публикацията се добавя, че американските военни и преди са използвали дронове, по-специално дронове Ем Кю-д Рийпър, в Ивицата Газа, за да помогнат на израелските сили при намирането на заложници.

Елена Страхилова
