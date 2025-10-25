Как Путин открадна атомна електроцентрала

Рафаел Гроси, ръководител на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), описва след няколкото си срещи с Владимир Путин през последните години какво важно място е заела АЕЦ "Запорожие" в плановете на диктатора. Украинската атомна централа, най-голямата в Европа, бе окупирана от руските сили още в началото на инвазията и оттогава тя е важен елемент във военната стратегия на Путин, използван за натиск и шантаж.

Путин е наясно какво прави и го прави съзнателно

В това Гроси се убеждава още при първата си среща с Путин през октомври 2022 г., състояла се в дворец близо до Санкт Петербург.

Путин бе наясно с всичко около АЕЦ "Запорожие" - не просто в общи линии, а знаеше "с удивителна точност" дори техническите детайли, казва Гроси, цитиран от Time.

В дълга статия за изданието, журналистът Саймън Шустер обяснява как Путин е превърнал Запорожката атомна електроцентрала във военен плацдарм и инструмент за оказване на натиск върху Запада. За него тя е разменна монета, с която цели да изтръгне отстъпки.

Руските сили превзеха АЕЦ "Запорожие" преди близо четири години, взеха хиляди нейни работници за заложници и превърнаха обекта – където, между другото, е складиран и огромен резерв от ядрено гориво – в своя предна линия насред активна военна зона. Няма как да бъдат оспорени тези факти - те са подкрепени от сателитни изображения, разкази на очевидци, на инспектори по ядрена безопасност към ООН, на директни изявления на руски служители и на кадри, направени вътре в централата. Руските сили са минирали района около АЕЦ и са разположили вътре военни. Видеоклип, публикуван от един от окупаторите, показва редици от военни машини, паркирани в турбинната зала. Въпреки усилията на МААЕ и световните лидери нищо не е в състояние да промени ситуацията.

Ако се случи ядрена катастрофа, вината ще е само на Путин

И докато за Путин Запорожката атомна електроцентрала е ценен актив за шантаж, то за украинците картината е не просто мрачна – тя е изключително рискована. Защото в Украйна добре си спомнят Чернобилската катастрофа през 1986 г. - най-тежката ядрена катастрофа в човешката история, причинена от поредица от технически грешки и некачествено инженерство. Сегашната криза в Запорожие, напротив, е създадена от Путин, който нареди окупацията на централата и оттогава нищо не може да разхлаби хватката му.

Последното от поредицата прекъсвания на външното електрозахранване на централата се случи на 23 септември - десето поред. Експерти по ядрена безопасност, включително Гроси и неговият екип в МААЕ, не спират да предупреждават, че рисковете в централата остават опасно високи. През 2022 г. руснаците я поставиха в режим на "студено спиране" и оттогава реакторите не произвеждат електричество. Но по време на неотдавнашното прекъсване на електрозахранването охладителните системи работеха на аварийни дизелови генератори. Ако тези системи се повредят – или ако дизелът просто свърши – няма да има начин да се предотврати прегряването на ядреното гориво в активните зони и потенциалното му разтопяване.

Снимка: iStock

АЕЦ на самата фронтова линия

Администрацията на Тръмп, преговаряйки с Гроси и двете воюващи страни, се опитва да възстанови електрозахранването, заяви висш американски служител пред TIME. На 17 октомври е започнал ремонт на електропроводите, според Гроси, който си позволи да види известна "светлина в края на тунела".

Но възстановяването на електропроводите няма да разреши безизходицата относно бъдещето на реакторите. Докато няма споразумение за прекратяване на войната, те ще останат на фронтовата линия и силно уязвими от боевете около централата.

Авторът на материала припомня как в първите дни от инвазията, когато руснаците атакуваха АЕЦ "Запорожие", тук имаше само малко подразделение на Националната гвардия на Украйна, а президентът Володимир Зеленски, притиснат от водещите се навсякъде боеве, нямаше възможност да изпрати повече подкрепления.

В тази ситуация Зеленски виждаше само един начин да повлияе на ситуацията. Преди зазоряване той подготви изявление, седна пред компютъра си в бункера и го прочете: "Европейци, моля, събудете се! За първи път в нашата история, в историята на човечеството, терористична държава прибягна до ядрен тероризъм", и се обърна не само към световните правителства, но и към МААЕ.

Но МААЕ, чиято работа е да инспектира ядрени съоръжения по целия свят, не бе имала досега "наръчник" за подобна непредвидена ситуация. Експертите са били подготвени за всичко – необичайни природни явления, терористични атаки, случайна самолетна катастрофа – но не и една атомна електроцентрала да се озове на фронтовата линия.

Остава неясно дали Путин възнамерява да рестартира реакторите, за да захранва окупираните райони на Украйна, или да размени съоръжението за друга територия или срещу други отстъпки. Боевете в региона периодично прекъсват електрозахранването на централата. Всеки път това предизвиква изявления за загриженост от страна на МААЕ и призиви за помощ от украинските власти.

След последното прекъсване на електрозахранването в края на септември украинските власти обвиниха Русия, че умишлено е отрязала централата от украинската електропреносна мрежа, вероятно в опит да я свърже с руски високоволтови линии. "Москва се опитва да заблуди МААЕ и цялата техническа и дипломатическа общност, като се преструва, че проблемът е причинен от когото и да било друг, освен от самата нея", заяви украинският външен министър Андрий Сибиха.

