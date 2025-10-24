Борисов и Пеевски - за кого какво следва? Георги Проданов с отговорите (ВИДЕО)

Това да има коалиционно споразумение за управление, е въпрос на коалиционна култура. В България имаше доста дълъг период от време, в който ГЕРБ доминираше в коалициите. Присъствието на ДПС в светлината на прожекторите е онази разлика, която дава друго качество на сегашното правителство. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът д-р Георги Проданов, коментирайки актуалния политически дневен ред у нас.

По думите му интересът на ДПС е бил пазен от ГЕРБ през годините. В момента голямата промяна е, че ДПС е излязло на светло, счита експертът. Според Проданов Борисов е трябвало да реагира след вота в Пазарджик, като така се дава отпор на тезата за това, че ДПС изяжда ГЕРБ. "Този голям ръст на ДПС предполагаше демонстрация за Борисов - с тирадите, с тропането по масата. След една седмица или на другия ден - все едно, че нищо не е било. Със сигурност това е проблем в кухнята на партия ГЕРБ", посочи Проданов.

Според политолога Борисов е демонтирал режисирано, че няма проблем в партията. Вече имам информация от хора по региони, че особено в Северозападна България, ГЕРБ не съществува като партия ефективно, сподели Проданов. По думите му на тези места хора са преминали или подкрепят ДПС-Ново начало, като това е неофициално. Това можем да го потвърдим само на избори, дотогава ще остават слухове - дали това е така, или не е така.

"Коалицията в момента е между Борисов и Пеевски, показателна беше снимката, нито ИТН, нито БСП участваха ефективно, приеха това, което са решили Борисов и Пеевски. Целта на Пеевски много вероятно да е била тази, че той е факторът, от който зависи това правителство - паралелната власт в държавата, която ще подкопае ГЕРБ във всички отношения. Мисля си, че с това вкарване на ДПС в прожекторите, рискът да бъде увеличен интересът към ДПС е много по-голям", изрази мнение Проданов.

Какво предстои пред управлението на страната - целия разговор с д-р Георги Проданов и водещия Мирослав Димитров гледайте във видеото.