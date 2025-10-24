Войната в Украйна:

Борисов и Пеевски - за кого какво следва? Георги Проданов с отговорите (ВИДЕО)

24 октомври 2025, 19:30 часа 649 прочитания 0 коментара
Борисов и Пеевски - за кого какво следва? Георги Проданов с отговорите (ВИДЕО)

Това да има коалиционно споразумение за управление, е въпрос на коалиционна култура. В България имаше доста дълъг период от време, в който ГЕРБ доминираше в коалициите. Присъствието на ДПС в светлината на прожекторите е онази разлика, която дава друго качество на сегашното правителство. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът д-р Георги Проданов, коментирайки актуалния политически дневен ред у нас.

По думите му интересът на ДПС е бил пазен от ГЕРБ през годините. В момента голямата промяна е, че ДПС е излязло на светло, счита експертът. Според Проданов Борисов е трябвало да реагира след вота в Пазарджик, като така се дава отпор на тезата за това, че ДПС изяжда ГЕРБ. "Този голям ръст на ДПС предполагаше демонстрация за Борисов - с тирадите, с тропането по масата. След една седмица или на другия ден - все едно, че нищо не е било. Със сигурност това е проблем в кухнята на партия ГЕРБ", посочи Проданов.

Според политолога Борисов е демонтирал режисирано, че няма проблем в партията. Вече имам информация от хора по региони, че особено в Северозападна България, ГЕРБ не съществува като партия ефективно, сподели Проданов. По думите му на тези места хора са преминали или подкрепят ДПС-Ново начало, като това е неофициално. Това можем да го потвърдим само на избори, дотогава ще остават слухове - дали това е така, или не е така.

"Коалицията в момента е между Борисов и Пеевски, показателна беше снимката, нито ИТН, нито БСП участваха ефективно, приеха това, което са решили Борисов и Пеевски. Целта на Пеевски много вероятно да е била тази, че той е факторът, от който зависи това правителство - паралелната власт в държавата, която ще подкопае ГЕРБ във всички отношения. Мисля си, че с това вкарване на ДПС в прожекторите, рискът да бъде увеличен интересът към ДПС е много по-голям", изрази мнение Проданов.

Какво предстои пред управлението на страната - целия разговор с д-р Георги Проданов и водещия Мирослав Димитров гледайте във видеото.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румен Скрински
Румен Скрински Отговорен редактор
Бойко Борисов Интервю Делян Пеевски Студио Actualno Георги Проданов
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес