Черно море изтърва Славия и изостана от водещите отбори в Първа лига

Славия и Черно море завършиха 0:0 в двубой от 13-ия кръг на Първа лига. На стадиона в столичния квартал "Овча Купел" "моряците" изтърваха няколко чисти положения, сред които греда на Селсо Сидни и фрапантни пропуски на Георги Лазаров. Отборът на Илиан Илиев събра 23 точки на петата позиция - колкото има четвъртият Лудогорец, който е с мач по-малко. "Белите", които в пети пореден сблъсък не допуснаха поражение, са 13-и с 12 пункта.

Славия и Черно море не се победиха

Първата по-интересна ситуация се откри пред Стоев, който бе изведен от Иван Минчев. Крилото стреля, но Кристиан Томов се намеси. Гостите отговориха със задна ножица на Георги Лазаров, която бе избита от Леви Нтумба. В средата на полувремето отново имаше добри вратарски прояви. Стражът на "моряците" спаси шут на Балов, а Сидни бе спрян от вратаря на Славия.

В края на първата част Георги Лазаров не намери целта от изгодна позиция, а Атанасов трябваше да чисти от голлинията. След почивката Балов продължи да тормози отбраната на варненци, без обаче да стигне до голова възможност. В 58-ата минута Селсо Сидни уцели греда. 120 секунди по-късно Георги Лазаров пропусна още една прекрасна възможност, излязъл сам срещу вратаря.

ОЩЕ: Ах, този ботевски дух! 10 врачани обърнаха Септември и влетяха в топ 6 на Първа лига!