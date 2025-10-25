Лопати, пръти, тояги: Брутален бой между мигранти в Москва (ВИДЕО)

Масов бой с лопати, пръти и лостове между мигранти стана факт в Москва - в Комунарка и жилищния комплекс "Прокшино", Новомосковски административен окръг. Видеокадри от бруталния сблъсък обикалят социалните мрежи.

Migrants armed with shovels and metal rods clashed in Moscow, leaving three wounded. Russians reported hearing shouts in an "incomprehensible language." pic.twitter.com/Oyq9kDEsXF — WarTranslated (@wartranslated) October 25, 2025

Според свидетели, всичко тръгнало от разправия между 10-15 работници, която обаче впоследствие прерастнала в насилие, като в боя са се включили и приятели на първоначално спорещите. Руската милиция първоначално е задържала 11 души за боя, впоследствие арестуваните са станали 40, съобщава прокремълският телеграм канал Baza. Всички те са били обвинени в хулиганство, а имиграционната им регистрация също е била поставена под въпрос.

В крайна сметка от руското МВР съобщиха следното: Всички участници в сбиването в "Прокшино" ще бъдат депортирани и впоследствие ще им бъде забранено да влизат в Руската федерация.

Непосредствените подстрекатели на първоначалния конфликт, тръгнал от Комунарка, няма да бъдат депортирани: те и работниците, които са участвали активно в сбиването, ще бъдат обвинени като заподозрени по наказателно дело за "хулиганство, извършено от група лица с използване на оръжие".

