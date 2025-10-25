Войната в Украйна:

Лопати, пръти, тояги: Брутален бой между мигранти в Москва (ВИДЕО)

25 октомври 2025, 18:10 часа 863 прочитания 1 коментар
Лопати, пръти, тояги: Брутален бой между мигранти в Москва (ВИДЕО)

Масов бой с лопати, пръти и лостове между мигранти стана факт в Москва - в Комунарка и жилищния комплекс "Прокшино", Новомосковски административен окръг. Видеокадри от бруталния сблъсък обикалят социалните мрежи.

Според свидетели, всичко тръгнало от разправия между 10-15 работници, която обаче впоследствие прерастнала в насилие, като в боя са се включили и приятели на първоначално спорещите. Руската милиция първоначално е задържала 11 души за боя, впоследствие арестуваните са станали 40, съобщава прокремълският телеграм канал Baza. Всички те са били обвинени в хулиганство, а имиграционната им регистрация също е била поставена под въпрос.

В крайна сметка от руското МВР съобщиха следното: Всички участници в сбиването в "Прокшино" ще бъдат депортирани и впоследствие ще им бъде забранено да влизат в Руската федерация.

Непосредствените подстрекатели на първоначалния конфликт, тръгнал от Комунарка, няма да бъдат депортирани: те и работниците, които са участвали активно в сбиването, ще бъдат обвинени като заподозрени по наказателно дело за "хулиганство, извършено от група лица с използване на оръжие".

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
