Румъния загуби окончателно милиарди евро по плана за възстановяване и устойчивост

Румъния, която се мъчи да увеличи постъпленията в бюджета и да намали прекомерния си бюджетен дефицит и нарастващ публичен дълг, загуби окончателно тази седмица 7 млрд. евро – средства, които бяха предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост.

В сряда Европейската комисия одобри ревизиран вариант на плана с нова стойност на грантовете и заемите и промени в ключовите етапи, съобщи на пресконференция министърът на европейските фондове Драгош Пъслару.

Новата стойност на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) е 21,41 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства и заеми - по-рано Европейската комисия бе предвидила за Румъния над 28 млрд. евро. От тази сума безвъзмездните средства са 13,57 млрд. евро, а заемите - 7,84 млрд. евро.

Още: Румънски медии: България не е доволна, че се бавим с новите връзки над Дунав

Румънската секция на Радио Свободна Европа (РСЕ) написа, че Румъния е загубила 7 млрд. евро по плана и ще трябва да положи неимоверни усилия до август 2026 г., за да не изгуби и останалите средства.

Румъния ще трябва да реализира проекти и реформи на стойност 10 млрд. евро в период, който е четири пъти по-кратък от този, с който е разполагала досега, а именно от 2021 г., отбеляза РСЕ.

Румъния се намира в трудна ситуация от икономическа гледна точка. При отчета на първите 100 дни на правителството в началото на октомври премиерът Илие Боложан призна, че страната е била на прага на неплатежоспособност.

"Избегнахме изпадане в неплатежоспособност на фона на дефицит от над 9% и най-ниските приходи в БВП в ЕС и на фона на прекомерни разходи", каза Боложан на 3 октомври.

Още: Румъния иска да е домакин на Центъра за морска сигурност на ЕС в тясно сътрудничество с България

Неговото правителство прокара два пакета с мерки за икономии, за да оздрави публичните финанси, но се сблъска с обществено недоволство, протести и други пречки.

В началото на седмицата Конституционният съд отхвърли плана на правителството за реформа на пенсиите в съдебната система и увеличаване на възрастта за пенсиониране на съдии и магистрати. Мярката е на стойност 231 млн. евро и е включена в плана за възстановяване и устойчивост. В деня на отхвърлянето на закона дори се говореше за оставка на министър-председателя.

Забавянията в прилагането на реформите досега доведоха до блокиране на почти 900 млн. евро от третия транш от средствата по НПВУ, припомнят румънските медии.

За да преодолее задънената улица, правителството трябва да завърши най-късно до ноември не само реформата на специалните пенсии, но и реформата по назначаването на ръководителите на държавните енергийни компании и на Агенцията за мониторинг и оценка на резултатите на публичните предприятия въз основа на ясни и професионални критерии, пише БТА.

Още: България и Румъния в челната класация по жертви на пътя в ЕС

Същевременно международни финансови институции и рейтингови агенции не дават особено оптимистични прогнози за икономиката на Румъния. Международният валутен фонд ревизира прогнозата си за икономическия растеж на Румъния през тази година, като я намали на 1% спрямо прогнозата от април за растеж от 1,6%.

Рейтинговата агенция „Фич“ ревизира нагоре прогнозата си за бюджетния дефицит през текущата година и очаква той да възлезе на 8,5% от БВП. Според „Фич“ затрудненията в ограничаването на дефицита се дължат на натиска за социални разходи, по-високата цена на кредитирането и бавния икономически растеж.

България, Турция и Румъния ще изграждат съвместно нови транспортни коридори

Въпреки войната: Пуснаха директен влак между Киев и Букурещ