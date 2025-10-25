КГБ спря руската социална мрежа ВКонтакте в Беларус: "Щом те казват, изпълнявате!" (ВИДЕО)

Беларуските власти решиха да ограничат достъпа до една от най-популярните руски социални мрежи - ВКонтакте. Това е първият случай, когато блокирането се отнася не за отделни страници, а за целия ресурс. Причините за ограничаването не са обявени официално. Новината става ясна от уебсайта на Държавната инспекция по телекомуникациите към Министерството на комуникациите и информацията на Беларус. Според данните - решението е взето въз основа на предложение от Комитета за държавна сигурност (КГБ). "Продължителността на ограничението към момента е неизвестна", се казва в изявлението.

Какво се знае за ВКонтакте?

Социалната мрежа е ключова платформа в Русия, която се използва активно за разпространение на информация и формиране на общественото мнение. Според отворени данни 71% от руските граждани я използват всеки месец.

Платформата е известна като един от основните инструменти на руската пропаганда. Благодарение на алгоритмите за таргетиране и персонализираното съдържание, пропагандните материали могат ефективно да достигнат до целевите аудитории - от младите хора до военните и пенсионерите.

Беларуската пропаганда се опита да обясни защо е спрян ВКонтакте

Пропагандистът от Беларус Григорий Азаренок не можа да обясни много добре на беларусите защо властите блокираха ВКонтакте.

"Всички знаят, че VK е буржоазна, частна организация. Да, тя е свързана с държавата, с различни агенции, структури и т.н. Но това е частна организация. В Беларус има беларуски закони и беларуско правителство! И всички вие, буржоази, ще се подчинявате на неговите заповеди! Ако беларуското КГБ поиска нещо, тичате да го изпълните! А ако не, проблемът се решава бързо", каза той в ефир.

