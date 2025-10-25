Тодор Тагарев: Инвестираме в нашата сигурност, като помагаме на Украйна

Помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност. Това каза по БНР Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната: "В Европа винаги е имало две тенденции. Едната, която призовава за повече автономност в европейската сигурност, а в последните години и отбрана, а другата, която залага на НАТО за отбранителните усилия на Европа и отбраната на континента. Тези две тенденции продължават да съществуват. Това е видно и от документа на Европейската комисия, но ще започна с нещо друго и това е позиционирането на Украйна.

Снимка Getty Images

Аз лично от няколко години говоря, че помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност, тоест това не е само помощ или мореален ангажимент, който ние се стремим да изпълняваме, а индиректно подпомага нашата собствена сигурност.

Далече сме от мирно споразумение

Този документ на Комисията отива още по-наттаък. Той казва - "Украйна е първата линия на отбрана на Европа", подчерта Тодор Тагарев.

Според бившият министър на отбраната в скоро време не можем да очакваме мирно споразумение, но това, на което можем да се надяваме, е споразумение за прекратяване на огъня:

"Когато има такова споразумение за прекратяване на огъня, да започнат едни сериозни преговори и да се търси по-трайно мирно споразумение. Това може да отнеме месеци, може да отнеме години".

