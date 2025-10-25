Войната в Украйна:

Тодор Тагарев: Инвестираме в нашата сигурност, като помагаме на Украйна

25 октомври 2025, 11:20 часа 533 прочитания 0 коментара
Тодор Тагарев: Инвестираме в нашата сигурност, като помагаме на Украйна

Помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност. Това каза по БНР Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната: "В Европа винаги е имало две тенденции. Едната, която призовава за повече автономност в европейската сигурност, а в последните години и отбрана, а другата, която залага на НАТО за отбранителните усилия на Европа и отбраната на континента. Тези две тенденции продължават да съществуват. Това е видно и от документа на Европейската комисия, но ще започна с нещо друго и това е позиционирането на Украйна.

Още: Тръмп търси помощ от Китай за мир, но Си пак помага на Путин. Кремъл обърна палачинката за замразяване на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Снимка Getty Images

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Аз лично от няколко години говоря, че помощта за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност, тоест това не е само помощ или мореален ангажимент, който ние се стремим да изпълняваме, а индиректно подпомага нашата собствена сигурност.

Далече сме от мирно споразумение

Този документ на Комисията отива още по-наттаък. Той казва - "Украйна е първата линия на отбрана на Европа", подчерта Тодор Тагарев.

Още: Стармър: Великобритания ще достави 5000 ракети на Украйна (ВИДЕО)

Според бившият министър на отбраната в скоро време не можем да очакваме мирно споразумение, но това, на което можем да се надяваме, е споразумение за прекратяване на огъня:

"Когато има такова споразумение за прекратяване на огъня, да започнат едни сериозни преговори и да се търси по-трайно мирно споразумение. Това може да отнеме месеци, може да отнеме години".

Още: Детска градина пак попадна под руски удар - в Киев. Четвъртата рафинерия в Русия спря работа (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Тодор Тагарев мирно споразумение война Украйна помощ Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес