Магията на киното: Ексклузивни кадри от снимачната площадка на "Чамкория" (ВИДЕО)

На 19 октомври в София започнаха снимките на новия игрален филм "Чамкория". Това е втората продукция на режисьора Виктор Божинов по роман на Милен Русков след огромния успех на "Възвишение". "Благодарен съм на съдбата, че отново мога да режисирам филм по роман на Милен Русков. Искам да създам филм, който вълнуващо и забавно да разказва за един от най-сложните периоди на новата ни история", споделя Божинов.

Действието на "Чамкория" се развира през 20-те години на XX век - време на остри политически сблъсъци и социално напрежение. Главният герой Бай Славе, ветеран от войните и шофьор от Банишора, е поверен на Малин Кръстев, а анархиста с прякор Джина ще изиграе актьорът Христо Петков, с когото режисьорът работи и във "Възвишение" и "Бягство".

Източник: Елена Ненкова

Филмът е подготвян осем години, през които Божинов събира впечатляваща колекция от автентични костюми, предмети и превозни средства от епохата. Част от историческите сцени ще бъдат пресъздадени с технологии от хитовия сериал "Мандалорецът", използвани за първи път в българското кино.

Снимките ще протекат на два етапа - есенен и пролетен, като в момента се снима в София, Боровец и Царска Бистрица. Освен високотехнологични средства, екипът ще създаде и хиперреалистични макети на софийската архитектура от началото на 20. век.

Екип на Actualno.com присъства да един от снимачните дни, за да се запознае с повече подробности за процеса и историята. Какво научихме - вижте в репортажа.