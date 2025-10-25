Украйна удари Белгородския язовир и ключова подстанция, подаваща ток към Москва

Украйна е извършила удар с ракетна система за залпов огън HIMARS по стената на Белгородското водохранилище. Това беше оповестено от губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков. Каналът MNS уточнява, че са повредени няколко сгради с техническо оборудване, повдигащите механизми на един от шлюзовете за изпускане и короната на язовирната стена. Самата язовирна стена обаче не е била компроментирана - едва ли с такива ракети е възможно тя да бъде пробита, за целта вероятно ще трябва насочен взрив на място. Няма опасност от наводнения в близките населени места.

Двама души са ранени - цивилен и военен, те са получили множество рани от осколки.

"Разбираме, че врагът може да опита нов удар и да разруши язовирната стена. Ако това се случи, ще има риск от наводнение в речната заливна низина от Харковска област и няколко улици в нашите населени места, където живеят приблизително 1000 жители. Поради това започваме да предлагаме временно настаняване в Белгород на жители, които са изложени на риск от наводнение и които нямат друга възможност за временно настаняване", обяви Гладков.

Тази нощ Украйна отново е атакувала и ел. подстанцията "Балашовская" във Волгоградска област, която поддържа напрежение от 500 киловолта. Губернаторът на областта Андрей Бочаров потвърждава за атаката и признава, че е избухнал пожар в подстанцията. На 16 октомври станцията също беше атакувана - тя осигурява подаването на ток за Саратовска област, Пенза и Тамбовска област. Но приоритетно подава ток към Московската зона. А руското военно министерство сутринта съобщи за 121 свалени дрона над руска територия, като 19 са свалени над Волгоградска област. Най-много - 20, са свалени над Ростовска област.

