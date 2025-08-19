Европейската комисия изпрати обратно в САЩ проектоспоразумението за митата

Европейската комисия (ЕК), която миналата седмица получи текст от администрацията на САЩ с предложения за финализиране на съвместно споразумение за търговията и митата между САЩ и ЕС, вече е върнала проекта обратно на Съединените щати. Това съобщи говорителят на ЕК Олоф Гил по време на ежедневна пресконференция във вторник, предаде агенция Ройтерс. "Работата по документа продължава", отбеляза още той.

"Мога да потвърдя, че изпратихме обратно проекта на съвместно заявление на САЩ", каза говорителят. Той добави още, че контактът на политическо ниво между европейския комисар по търговията Марош Шефчович и министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник и търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър продължава.

Миналата седмица ЕК получи писмени предложения от администрацията на САЩ за финализиране на съвместното споразумение относно търговията и митата.

В края на юли ЕС и Съединените щати постигнаха рамково търговско споразумение, но досега е въведена само базовата тарифа за вноса на европейски стоки в САЩ в размер на 15%. ЕС все още чака Белият дом да издаде изпълнителни заповеди, които да обхванат изключенията, като например тези за автомобилната индустрия.

Самото съдържание на проекта за търговско и тарифно споразумение обаче все още не е официално публикувано.

