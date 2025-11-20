Повече почивни дни на Нова година: На кой ден колко плащат, за да работиш

По повод Решението на Министерския съвет, с което 31 декември 2025 г. и 02 януари 2026 г. са обявени за неприсъствени дни, от ИА "Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) уточняват, че за тези дни с увеличение ще се заплати само извънредният труд. А за работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време трудът, положен по време на почивни и неприсъствени дни, винаги е извънреден, като той се заплаща със 75% увеличение.

Има разлика между официални празници и неприсъствени дни

В поредицата от коледни и новогодишни празнични дни официални празници, според Кодекса на труда, са: 24 декември – Бъдни вечер, 25 и 26 декември – Рождество Христово и 01 януари – Нова година. Положеният труд по време на тези празнични дни, за всички работещи, се заплаща с минимум двойно увеличение. Ако трудът е и извънреден, се дължи и допълнително 100% увеличение.

Още: Окончателно: Още два почивни дни по Нова година, реши правителството

Извънредният труд се възлага задължително със заповед на работодателя, с която работниците трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа преди началото на полагането му.

Работещите при сумирано изчисляване на работното време няма да получат допълнително увеличение, ако работят по график през двата допълнителни почивни дни, защото за тях това не е извънреден труд, уточняват от ИА ГИТ.

Те ще получат единствено двойна надница по време на официалните празници.

Още: Хаос в новогодишната нощ: Бизнесът в зимните ни курорти притеснен заради еврото

Работниците и служителите следва да разполагат с писмени доказателства, че са полагали труд в празничните и неприсъствените дни, каквито са заповедта за възлагане на извънреден труд или поименният график, напомнят от ИА ГИТ.