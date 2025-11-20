Студио Actualno:

Строителството в България бележи ръст за 21-и пореден месец

20 ноември 2025, 14:14 часа 221 прочитания 0 коментара
Продукцията в строителството в България през септември нарасна с 9,7% на годишна база след повишение с 6,2% през август, като резултатът представлява повишение за 21-ви пореден месец. Това показват данни на официалната европейска статистика Евростат. По този показател нашата страна е изпреварена единствено от четири други страни членки на ЕС - Словения (с ръст от 25,7% на годишна база), Словакия (с 18,7%), Унгария (с 15,1%) и Чехия (с 12,9%).

В същото време най-солиден спад на строителството на годишна база беше отбелязан в Испания (понижение с 4,8%), Австрия (с 3,1%) и Германия (с 2,2%).

Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС се повиши през септември с 0,5% след повишение с 0,8% през август, а в рамките на еврозоната строителството се сви с 0,3% след растеж с 1,0% месец по-рано.

На месечна база

Продукцията в строителния сектор на нашата страна пък се повиши през септември с 1,3% спрямо август, когато нарасна с 2,2 на сто, като само пет други страни членки на ЕС отчетоха по-добър растеж.

Най-силен ръст през септември отбеляза строителството в Унгария (скок с 16,3%), Румъния (със 7,7%) и Испания (с 5,0%).

В същото време най-солиден спад на продукцията в строителството беше отчетен в Чехия (понижение с 3,3%), Испания (с 1,5%) и Франция (с 1,3%).

Строителството в ЕС стабилизира на новото от август, когато нарасна с 0,8%, а в рамките на еврозоната продукцията в строителството се сви с 0,5% след слабо нарастване с 0,2% месец по-рано.

