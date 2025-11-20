Заради изкуствения интелект: Безработицата в САЩ достигна четиригодишен връх

Растежът на заетостта в Съединените щати се е ускорил през септември, но безработицата се е повишила до 4,4 процента, което е четиригодишен връх, докато икономиката е загубила работни места през август, показват данни на Бюрото по статистика на труда към Министерството на труда на САЩ, цитирани от Ройтерс. Пазарът на труда продължава да губи инерция, въпреки че някои сектори запазват устойчивост.

Забавяне на доклада

Работните места извън селското стопанство са се увеличили със 119 000 през септември, след като през август е отчетено понижение с 4000. Икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакваха ръст от около 50 000. Публикуването на доклада се забави заради 43-дневното спиране на работата на федералното правителство - най-дългото в историята, което възпрепятства нормалното събиране на статистически данни. Поради това докладът за октомври е отменен, а информацията за двата месеца ще бъде обединена в следващото издание, насрочено за 16 декември.

Въпреки частичния характер на данните отчетът за септември потвърждава отслабването на пазара на труда. Преди спирането на дейността на правителствените агенции ведомството беше изчислило, че за дванадесетте месеца до март са били създадени с около 911 000 по-малко работни места от първоначално съобщеното.

Въпреки че през последните седмици редица големи компании - включително Amazon.com и Target, обявиха съкращения на хиляди работни места, първоначалните заявления за обезщетения за безработица остават на относително ниски нива. Анализатори предупреждават, че ако темпото на съкращенията се ускори, през следващите седмици заявленията могат да се увеличат.

Повторните заявления, подадени от лица, които вече са без работа, нарастват постепенно през последния месец и половина. Това показва, че намирането на нова заетост става все по-трудно въпреки стабилните основни икономически показатели, пояснява Блумбърг.

Изкуственият интелект оказва натиск

Нарастващата популярност на системите с изкуствен интелект също оказва влияние върху пазара на труда, като най-силно засегнати са началните позиции и младите специалисти. Икономисти отбелязват, че изкуственият интелект подпомага растежа на производителността, но не води до създаване на нови работни места, което оказва охлаждащ ефект върху наемането.

Други анализатори посочват, че търговската политика на администрацията на президента Тръмп, включително повишенията на митата, е създала среда на несигурност за бизнеса, което също е ограничило възможностите за разширяване и наемане на персонал. В началото на ноември Върховният съд на САЩ изслуша аргументи относно законността на наложените мита, като съдиите поставиха под въпрос правомощията на президента да ги въвежда съгласно действащия закон.