"Няма да е едностранчив": Шефът на ДАНС каза какво ще съдържа доклада за продажба на "Лукойл"

"Няма да бъде даван едностранчив, а ще бъде подкрепен с информация", каза временно изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев по време на изслушването си за поста във връзка с доклада на контраразузнавателната служба при евентуална продажба на "Лукойл", каквито законови правомощия бяха вменени след американските санкции срещу рафинерията. Припомняме, че наскоро имаше купувач на рафинерията в лицето на швейцарската компания "Гънвор", но САЩ казаха, че става въпрос за руска марионетка и сделката пропадна.

"За да бъде изготвено становище то ще се базира на наличната информация, която е в агенцията във връзка с конкретното търговско дружество, което иска да закупи рафинерията и на информация, която сме придобили на база международни партньори", каза Денев. ОЩЕ: Американски петролен гигант проучва опции за купуване на активи на "Лукойл"

Снимка: БГНЕС

Скандал за въпросите

По време на изслушването на Деньо Денев възникна ожесточен спор, заради въпросите на Божидар Божанов към кандидата. Спорът обаче беше с председателя на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Маноил Манев, който не позволи да бъдат зададени, защото касаят конкретни случаи.

Божанов обаче попита дали настощият шеф на ДАНС, който е и кандидат за поста, прикрива, че депутат от БСП е работил за ГРУ.

"Липса на отговор по такъв вид зададени въпроси ще има, защогто аз не ги допускам за отговор. Ако смятате, че аз съм се подал на натиск от руското разузнаване, може да го тълкувате и така", каза Маноил Манев на Божанов.

После Божанов попита дали му е оказван натиск по повод случая с Олег Невзоров, за да оттегли заповедта за експулсиране. "Същият този Невзоров е бил удобен свидетел по едно досъдебно производство", каза Божанов, визирайки делото срещу Благомир Коцев

Деньо Денев отговори само на втория въпрос ,като каза, че не му е оказван натиск във връзка с административната процедура. "До момента в цялата муи професионална кариера натиск спрямо мен не е имало", отговори Денев. ОЩЕ: Кабинетът номинира шеф на ДАНС: Парламентът е на ход

Честните избори

Петър Петров от "Възраждане" пък напомни за случая с машинното гласуване и попита как ДАНС ще обезпечи честността на следващи избори.

"Ако бъда избран за председател на ДАНС - агенцията ще изпълнява всичките си функции по закон за гарантиране на честността на изборите, които се провеждат в страната. До момента има установена практика в тази насока, има подписана заповез за взаимодействие между главния прокурор, министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС", каза той и посочи, че към настощия момент институциите се справят добре в тази насока.

Трите основни приоритета за ДАНС

"На първо място като приоритет в дейността на агенцията бих поставил хората, служителите на агенцията. Те са основната й сила и основния инструмент за изпълняване на функцията на агенцията. Усилията ни ще бъдат за преодоляване на кадровия дефицит в специфичните сфери, намиране на подходящи хора със специфични познания и редки езици. Хора, които имат високи и нравствени качества, да са готови и на лишенията, които се налагат във връзка с изпълнение на службните задължения в ДАНС.

Друг приоритет, който ще бъде развиван в мое лице, е взаимодействие с други правоохранителни и правоораздавателни органи в лицето на прокуратура, ДАР, ДАТО и всички служби за сигурност и обществен ред в страната, министерства и органи на местната власт.

Трети - международната дейност на агенцията. Считам, че в предизвикателствата, които ни предоставят новите отношния и в международен план изискват ДАНС да бъде стабилен партньор както в двустранни, така и в многостранни формати. ОЩЕ: Изслушват кандидата за председател на ДАНС в комисия