Великобритания разшири дерогацията за "Лукойл" България

20 ноември 2025, 18:33 часа 135 прочитания 0 коментара
Великобритания разшири обхвата на санкционното изключение, което позволява финансови операции с българските структури на "Лукойл". Към вече обявените компании бяха добавени още две - "Лукойл-България Бункер" и "Лукойл Ейвиейшън България". Новината беше съобщена от британското правителство.

Специалният лиценз, издаден на 14 ноември, дава възможност бизнеса да продължи да работи с "Лукойл България" ЕООД и "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, както и техните подразделения, до февруари. Разрешението дойде в същия ден, в който българските институции решиха да назначат особен управител в рафинерията "Лукойл – Нефтохим Бургас", определяйки Румен Спецов за позицията. Часове по-късно Съединените щати също обявиха шестмесечно отсрочване на санкциите върху активите на руската компания у нас. Още: "Няма да е едностранчив": Шефът на ДАНС каза какво ще съдържа доклада за продажба на "Лукойл"

Санкциите

По-рано през ноември Лондон въведе нов пакет ограничения, насочени към водещи руски петролни производители, сред които "Лукойл" и "Роснефт", заради участието им във финансиране на войната в Украйна. Още: "Молдова действа, България получи дерогация": В Румъния се питат какво ще правят с "Лукойл"

Санкциите, наложени на 15 октомври 2025 г., включват замразяване на активи, забрана за използване на британски доверителни услуги, ограничения за свързани компании и мерки срещу т.нар. "сенчеста флотилия" от танкери, използвана за заобикаляне на международните забрани.

Ивайло Анев
