20 ноември 2025, 14:25 часа 177 прочитания 0 коментара
Думата прие по-високи данъци, за да има пари за войната в Украйна

Руският парламент окончателно прие законовите промени, с които изменя данъчното законодателство в страната, предаде РИА Новости. Основната причина, макар Кремъл да не я признава официално - необходимостта от пари, за да може руският диктатор Владимир Путин да продължи да води войната си в Украйна.

Какво се променя? От 1 януари, 2026 година: 22% ДДС в Русия, вместо досегашните 20%, по-голяма данъчна тежест за руския бизнес и нов данък - "технологичен", върху вносната електроника. Приета е и стъпаловидна система, съгласно която все повече компании ще плащат ДДС - в рамките на следващите 3 години.

ДДС няма да е 22% за всичко - има списък със стоки, които ще бъдат облагани с 10 на сто данък добавена стойност. Става въпрос за:

  • Основни хранителни продукти
  • Лекарства и медицински изделия
  • Детски стоки
  • Периодични издания и книги
  • Разплодни животни

Само че млечни продукти, в които има заместители, няма да влизат в списъка с облекчен ДДС. И още - компании, работещи по концесионни споразумения на опростената данъчна система (ОДС) в сектора на комуналните услуги в малки градове (с по-малко от 100 000 жители), ще бъдат облагани с намалени ставки на ДДС от 5% и 7% за съоръжения за отопление, водоснабдяване и канализация. Освобождаване от ДДС се прилага за организации, които са загубили статута си на регионални оператори за управление на твърди битови отпадъци, но продължават да изпълняват функциите си, както и за продажбата на напитки, съдържащи захар, от обществени организации за хора с увреждания.

Обаче, считано от 2026 г., предприятията с приходи от 20 милиона рубли или повече ще бъдат задължени да плащат ДДС; считано от 2027 г. - тези с приходи от 15 милиона рубли или повече; и от 2028 г. - тези с приходи от 10 милиона рубли или повече.

Към законопроекта на второ четене беше добавен и "технологичен налог" за продавачите на електроника (на първия етап лаптопи, смартфони и осветителни тела). Планира се набраните средства да бъдат използвани за подкрепа и по-нататъшно развитие на тази индустрия. Това може да доведе до по-високи цени на електрониката в Русия.

Защо е всичко това? Догодина Руската федерация е предвидила да изхарчи 13 трилиона рубли за войната си в Украйна и още 4 трилиона за други агенции по сигурността т.е. пак косвено пари за войната. Прогнозата е бюджетният дефицит да е 3,5 трилиона рубли, сега обаче е 5,7 трилиона.

След одобрение от Съвета на федерацията (горната камара на руския парламент) и подпис от Владимир Путин, законът ще влезе в сила.

Ивайло Ачев
